Grippe aviaire : les chercheurs préoccupés par l’évolution rapide du virus H5N1

L'ESSENTIEL Le virus H5N1 est présent en Europe, en Asie et en Amérique.

Il a évolué et la maladie est plus grave qu’auparavant.

Néanmoins, le risque reste faible pour l’Homme.

Repéré pour la première fois en 1997 lors d’une épidémie à Hong Kong qui avait causé la mort de six personnes, selon l’Institut Pasteur, le virus de la grippe aviaire H5N1 réapparaît dans le monde et en Europe. Depuis 2021, la maladie est jugée plus grave par des chercheurs dont les travaux ont été publiés dans la revue Nature Communications, et connaîtrait une expansion géographique inquiétante en Asie, en Europe, en Afrique et en Amérique du Nord.

Grippe aviaire : le virus H5N1 plus dangereux

Pour rappel, la grippe aviaire est "une maladie virale qui sévit chez les oiseaux, et dont le taux de mortalité est très élevé chez les oiseaux d’élevage (poulet, oies, etc.)”, peut-on lire sur le site de l’institut Pasteur. Le virus H5N1 entraîne principalement des épizooties, c’est-à-dire des maladies touchant uniquement des espèces animales. Mais il fait partie des virus aviaires qui peuvent être pathogènes pour l’être humain.

Lors de leurs études, les chercheurs ont voulu montrer que la prolifération récente du virus était aussi liée à son évolution. Le virus H5N1 aurait acquis de nouveaux gènes et pourrait infecter le cerveau de mammifères, ce qui n'était pas le cas avec les précédentes souches du virus. "Nous n'avons jamais vu un virus comme celui-ci", explique Richard Webby, l’un des auteurs, dans un communiqué. Il souligne qu’en 24 ans à travailler sur ce virus "nous n'avons pas vu cette capacité à provoquer des maladies [graves] mais aussi à se maintenir dans ces populations d'oiseaux sauvages."

Les précédents virus avaient infecté des oiseaux mais les épidémies avaient pris fin. Cette fois, l’épidémie se propage et atteint d’autres espèces. "Il infecte également d'autres espèces d'oiseaux et de mammifères aux États-Unis, poursuit Richard Webby. Il y a un risque d'exposition plus élevé pour les êtres humains et les autres mammifères que nous n'avons jamais connu en Amérique du Nord. Nous n'avons jamais vraiment été exposés à ce niveau de circulation de virus grippaux hautement pathogènes.”

Le virus H5N1 présente un faible risque pour l’Homme

Lors de leurs travaux, les scientifiques ont infecté des furets avec cette nouvelle souche du virus H5N1. Résultats : "Il y a une énorme quantité de virus dans le cerveau des animaux infectés, détaille Richard Webby. C'est la caractéristique que nous avons observée avec cette souche du virus de la grippe : une haute pathogénicité [c’est-à-dire une maladie plus grave] associée à une charge virale élevée dans le cerveau. Ce n'est pas la première fois que nous voyons des virus H5 dans le cerveau, mais ils font probablement partie des plus virulents que nous ayons vus en 24 ans de suivi de ces virus.”

Néanmoins, les scientifiques rassurent : ces nouvelles souches de virus présentent, pour l’instant, un faible risque pour l’homme. "Mais ce risque semble changer, et ces virus font des choses que nous n'avons jamais vu (...) auparavant, indique Richard Webby. Ils [ont contaminé] la population d'oiseaux sauvages du continent (...) et se sont maintenus au fil du temps. Il en existe maintenant de nombreux types différents et ils sont très agressifs."