Virus H5N1 : 45 communes sous surveillance après l'infection d'un goéland

L'ESSENTIEL Un goéland infecté au virus H5N1 a été retrouvé sur une plage à Anglet, dans les Pyrénées-Atlantiques.

Des mesures de sécurité sanitaire ont été mises en place dans un rayon de 20 km autour du lieu de découverte.

L'épizootie de grippe aviaire n'a jamais été aussi répandue en Europe.

30 communes du Pays basque et 15 communes des Landes sous surveillance : voilà la zone de contrôle temporaire mise en place par la préfecture des Pyrénées-Atlantiques après la détection du virus H5N1 (grippe aviaire) sur un goéland collecté le 13 mars sur une plage d’Anglet.

Grippe aviaire : la vigilance est renforcée dans le Sud Ouest

"Par grippe aviaire, on entend la maladie provoquée chez l’Homme par des virus grippaux infectant les oiseaux (virus influenza aviaires, IA) qui transgressent la barrière des espèces et infectent l’être humain. L’Homme peut être infecté par plusieurs virus influenza aviaires (notamment de sous-type H5N1, H7N9 et H9N2)”, a indiqué Santé publique France.

Même s'il infecte rarement l'Homme, "le virus H5N1 est hautement pathogène", a rappelé la représentation locale de l’État dans un communiqué cité par Sud Ouest et un contrôle est indispensable pour diminuer les risques de transmission à la faune sauvage et aux élevages avicoles.

Grippe aviaire : la préfecture publie des recommandations à suivre pour éviter l'infection

Dans une zone de 20 km autour de la découverte du goéland, des mesures spécifiques ont donc été mises en place. Les rassemblements de volailles notamment lors des foires et des marchés sont interdits, les éleveurs professionnels, mais aussi les particuliers détenteurs de volailles, doivent se déclarer à la préfecture et les mettre sous filet.

La chasse reste autorisée, mais le transport et les lâchers de gibiers à plumes sont interdits. Il est en outre interdit de s'approcher, de toucher et de ramasser des oiseaux sauvages.

Depuis octobre 2021, l'Europe subit l’épizootie de grippe aviaire la plus dévastatrice qu’elle ait connue. Entre le printemps et l’automne 2022, l’avifaune sauvage a été particulièrement concernée avec de très nombreuses infections déclarées sur les différents littoraux français. "Trois oiseaux marins (fous de Bassan) avaient ainsi été trouvés infectés sur le littoral basque en septembre 2022", a indiqué la préfecture des Pyrénées-Atlantiques.