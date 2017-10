Une heure par semaine

Dépression : l’activité physique aide à la prévenir

L'activité physique a un effet protecteur face à la dépression. A partir d'une heure d'exercice par semaine, le risque d'en souffrir est réduit.

C’est le nouveau mal du siècle. La dépression touche un français sur dix. Mais à en croire une étude réalisée par le Black Dog Institute (Australie), il est possible d’éviter ce trouble de la santé mentale. Une heure d’activité physique par semaine aide à prévenir les troubles dépressifs, selon leurs résultats publiés dans l’American Journal of Psychiatry.

Et c’est bien un rôle préventif que joue l’exercice. Les 34 000 volontaires sélectionnés pour cette étude, réalisée en Norvège, étaient en bonne santé physique et mentale lors de leur inclusion. Pendant 11 ans, ils ont été régulièrement interrogés sur leurs habitudes physiques et sur leur bien-être.





12 % de cas en moins

Les participants les moins actifs s’en sont moins bien sortis que les autres. Par rapport aux personnes qui pratiquent une à deux heures d’activité physique par semaine, ils sont 44 % plus à risque de faire une dépression. Une mauvaise nouvelle pour les Français. D’après l’étude Esteban, réalisée par Santé publique France, 42 % de la population ne bouge pas suffisamment.

Mais cet effet délétère est réversible. A partir d’une heure d’exercice par semaine – et quelle que soit son intensité –, les volontaires étaient en partie protégés d’un trouble dépressif. Selon les calculs réalisés par les Australiens, bouger davantage permettrait d’éviter 12 % des épisodes diagnostiqués au cours de ces travaux.