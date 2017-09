Smartphone

Dépression : les applications mobiles aident à la soulager

Les smartphones pourraient devenir un outil de choix pour aider à suivre et à gérer l'humeur, et les symptômes de la dépression.

Elle touche 300 millions de personnes à travers le monde, soit plus d’une sur 25, d’après les estimations de l’Organisation mondiale de la Santé (OMS). La dépression est la première cause de morbidité et d’incapacité dans le monde. Et son incidence est en hausse. Elle aurait bondi de 18 % entre 2005 et 2015.

Dans de nombreux pays, l’aide est faible ou inexistante, et même dans les pays à plus hauts revenus, seuls 50 % des malades seraient traités. En mars dernier, le Dr Margaret Chan, alors directrice de l’OMS, a appelé tous les pays à repenser leur approche en matière de santé mentale.

Des chercheurs de l’Institut national de médecine complémentaire australien (NICM) ont peut-être trouvé un outil intéressant : le smartphone. Une étude qu’ils ont menée montre qu’il peut être utile pour suivre, comprendre et prendre en charge la dépression.

Un outil répandu

Les spécialistes australiens, dont l’article est paru dans la revue World Psychiatry, ont effectué une revue de littérature sur 18 études solides, qui évaluaient l’utilité de 22 applications d’accompagnement des maladies mentales. Ensemble, elles fournissent des données pour 3 400 personnes âgées de 18 à 59 ans souffrant de symptômes mentaux incluant la dépression, légère, modérée et majeure, les désordres bipolaires, l’anxiété et l’insomnie.

« La majorité des personnes vivant dans les pays développés ont des smartphones, y compris les plus jeunes, qui sont de plus en plus touchés par la dépression, rappelle Joseph Firth, chercheur en psychologie à la Western Sydney University (Australie), auteur principal de l’étude. Grâce aux avancées technologiques rapides dans le domaine, ces appareils pourraient, à terme, fournir des traitements efficaces contre la dépression, de manière instantanément accessible, et très efficace. Ce qui réduirait le fardeau économique et social de cette affection. »