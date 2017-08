Questionnaire

Dépression : Google nous aide à la repérer

Aux Etats-Unis, un questionnaire proposé par Google permet d'évaluer notre état de santé mentale.

Environ une personne sur cinq souffrira un jour de dépression dans sa vie. Une maladie fréquente qui touche tous les âges mais qui reste pourtant sous-diagnostiquée. Or, les conséquences d’une dépression non prise en charge sont dramatiques. Jusqu’à 20 % des patients dépressifs se suicident. Un scénario que veut enrayer le géant du web Google.

En partenariat avec l’association américaine Alliance nationale sur la maladie mentale (Nami), le moteur de recherche a mis au point un outil numérique de diagnostic. Validé scientifiquement, ce test recherche les signes caractéristiques de la dépression comme la tristesse, la perte de plaisir, une grande fatigue matinale ou encore des idées suicidaires.



Une évaluation en 9 questions

Ce questionnaire est composé de 9 questions et permet d’évaluer la sévérité des symptômes dépressifs des internautes. « Les résultats peuvent vous aider à avoir une information plus sérieuse avec votre médecin », souligne l’association. Car ces acteurs n’ont pas la prétention de dire que ce test remplace l’expertise d’un spécialiste.

Les internautes américains pourront avoir accès à ce questionnaire en tapant simplement "depression" dans le moteur de recherche de Google. A la suite de la présentation de la maladie et de ses symptômes, la page affichera un lien « Vérifiez si vous souffrez de dépression ».

L’association est persuadée que cette action permettra de sensibiliser la population à cette maladie banalisée mais méconnue. « Nous espérons qu’en rendant cette information disponible sur Google, plus de gens prendront conscience de leur dépression et pourront chercher un traitement pour guérir et améliorer leur qualité de vie », explique l’association.