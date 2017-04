10 000 volontaires nécessaires

Google s'apprête à cartographier la santé humaine

La maison mère de Google a un nouveau hobby. Après avoir cartographié la planète, Alphabet veut accomplir la même mission pour la santé humaine.

Nom de code : Baseline. Derrière ce projet se cache Alphabet, la maison mère de Google. Et la firme californienne veut tout savoir sur vous. Votre sommeil, votre rythme cardiaque, votre activité physique. Ce ne sont que quelques exemples des informations que Verily – la filiale « santé » d’Alphabet – souhaite rassembler. L’objectif : cartographier la santé humaine après avoir parcouru le monde entier.

L’entreprise de Mountain View a mis les petits plats dans les grands pour remplir son objectif. Ce 19 avril, elle a lancé un appel aux volontaires. 10 000 Américains sont invités à participer au projet Baseline. Agés de 18 ans ou plus, ils doivent être en parfait état de santé. Et la multinationale ne lésine pas sur les partenariats prestigieux pour convaincre : elle s’est associée aux prestigieuses universités de Duke et de Stanford.





Un capteur sous le lit

Concrètement, à quoi s’engagent les futurs participants ? Le principe n’est pas tellement différent des études de cohorte traditionnelles. Chaque cobaye s’engage à être suivi de manière précise pendant plusieurs années. Pendant deux jours, ils se soumettront à tout un ensemble d’examens médicaux. Puis, chaque année, jusqu’à quatre visites pourront être exigées d’eux.

Verily s’invitera aussi au domicile des volontaires, qui se verront remettre une montre connectée et un capteur à placer sous le lit. Le but : mesurer leur activité physique, leur rythme cardiaque et leur sommeil. Pour compléter ce dispositif, divers questionnaires seront envoyés.

L’arsenal est complet. Et pour cause : avec ces données, Alphabet a l’ambition d’établir une carte précise de la santé humaine. Et, pourquoi pas, participer à la recherche médicale. Une fois anonymisées, les données de santé seront accessibles aux chercheurs et même aux entreprises pharmaceutiques.