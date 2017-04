« Parlons-en »

Dépression: l’OMS lance une campagne pour lever les tabous

L’agence des Nations Unies mène une campagne pour faire cesser la stigmatisation de ce trouble mental, premier obstacle au repérage et à la prise en charge.

La dépression, ce mal-être tabou. A l’occasion de la Journée mondiale de la santé, consacrée cette année à cette pathologie mentale, très courante, l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) lance une campagne baptisée « Parlons-en » pour sensibiliser à la dépression et mettre fin au silence qui l’entoure.

Il ne s’agit pas là que d’une formule. A travers le monde, 300 millions de personnes sont atteintes de dépression, selon les dernières données de l’OMS. C’est la première cause de morbidité et d’incapacité dans le monde et elle ne cesse de s’amplifier. La prévalence de la dépression a ainsi connu une hausse de plus de 18 % de 2005 à 2015.

"Manque de soutien"

Trois groupes qui sont touchés de manière disproportionnée par la dépression, à savoir: les adolescents et jeunes adultes, les femmes en âge de procréer (en particulier après l’accouchement) et les personnes âgées (plus de 60 ans).

« Le manque de soutien aux personnes ayant des troubles mentaux, associé à la peur de la stigmatisation, empêchent beaucoup d’entre elles d’accéder aux traitements dont elles ont besoin pour mener des vies productives et en bonne santé », précise l’agence onusienne dans un communiqué.

La dépression touche tout le monde, quelque soit l’âge, l’horizon, la classe sociale, le pays… Elle provoque une détresse morale et a un impact sur la capacité des personnes à effectuer des tâches de la vie quotidienne, avec parfois des conséquences désastreuses sur les relations familiales et sociales, sur le plan personnel, professionnel, financier… « Dans le pire des cas, la dépression peut conduire au suicide, lequel représente désormais la deuxième cause de décès chez les 15-29 ans », rappelle l’OMS.