Une perte de 1000 milliards de dollars

Sans ce soutien, les conséquences pour les patients et l’entourage peuvent être dévastatrices. Les personnes dépressives sont plus susceptibles d’abuser des substances psychoactives, et de souffrir de diabète ou de maladies cardiovasculaires. Elles sont également à très haut risque de suicide.

Un rapport de l’Académie de médecine française a évalué que le risque de tentative de suicide est multiplié par 21 lors d’un épisode dépressif. Entre 5 et 20 % des patients se suicident, en grande partie parce qu’ils n’ont pas été pris en charge.

L’absence de prise en charge se répercute également sur l’économie, souligne l’OMS. Selon une étude menée par l’agence onusienne dans 36 pays à revenus faibles, intermédiaires ou élevés, le manque d’accès aux soins pour la dépression et l’anxiété aboutit à une perte économique mondiale se chiffrant à 1 000 milliards de dollars par an.

« Les familles encourent des pertes financières quand les gens ne peuvent pas travailler. Les employeurs souffrent quand les employés sont moins productifs ou incapables de travailler et les gouvernements doivent assumer des dépenses plus élevées pour la santé et la protection sociale », décrit l’OMS.

De ce fait, les investissements dans ce domaine sont plus que nécessaires. En moyenne, seulement 3 % des budgets publics pour la santé sont investis dans la santé mentale. Résultat : même dans les pays à revenus élevés, la moitié des personnes dépressives ne sont pas traitées. Pourtant, investir dans la santé mentale est loin d’être vain.

« Chaque dollar investi pour l’extension des traitements de la dépression et de l’anxiété en rapporte 4 en termes d’amélioration de la santé et de capacité au travail », assure l’OMS.