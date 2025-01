Les aliments ultra-transformés pourraient entraver le développement de la mâchoire de l'enfant

L'ESSENTIEL Une consommation excessive d’aliments ultra-transformés empêche le bon développement de la mâchoire des enfants.

Ces produits, généralement mous, ne nécessitent pas de mastication, or elle est nécessaire pour la mâchoire.

Cela peut entraîner des désalignements des dents, mais aussi des problèmes respiratoires.

Trop riches en sucres, en matières grasses et en additifs : les aliments ultra-transformés sont connus pour leurs méfaits sur la santé. Une étude parue en février 2024, réalisée par des chercheurs de l’université catholique de Valence, en Espagne, pointe un autre risque associé à ces produits. Consommés en trop grande quantité, ils nuisent au développement de la mâchoire des enfants.

Les aliments ultra-transformés peuvent empêcher le bon développement de la mâchoire

Cette équipe de chercheurs a suivi 25 patients, âgés de 3 à 5 ans. Ils se sont intéressés à leurs habitudes alimentaires et à leur développement physique. Ils ont découvert que ceux qui mangeaient des aliments plus mous étaient plus susceptibles d’avoir des dents mal alignées et de ne pas avoir suffisamment d’espace entre celles-ci. Or ces interstices sont nécessaires pour permettre aux dents plus grandes de pousser ensuite. Au Telegraph, Laura Marques Martinez, co-autrice de cette recherche, explique que cela pourrait être lié à la texture des aliments ultra-transformés. "La mastication joue un rôle crucial dans le bon développement des mâchoires, car elle stimule la croissance osseuse, renforce les muscles faciaux et favorise un bon alignement des dents", indique-t-elle. Or, les aliments ultra-transformés sont souvent mous et ne demandent quasiment pas de mastication. "En ne stimulant pas suffisamment les muscles et les os maxillo-faciaux, ces aliments peuvent entraîner un sous-développement des structures osseuses et augmenter le risque de malocclusion (un mauvais alignement des dents ndlr) et de problèmes respiratoires", estime la spécialiste.

Notre alimentation nuit à la mâchoire

D’autres études se sont intéressés aux évolutions de la mâchoire, liées à l’alimentation. Des chercheurs de l’université Stanford rappellent ainsi que nos ancêtres consommaient des aliments qu’il fallait nécessairement mastiquer. Aujourd’hui, les sodas et autres produits mous et sucrés semblent perturber "le système de signalisation qui détermine la structure orofaciale appropriée" selon ces spécialistes. Ils parlent d’une "épidémie des mâchoires" pour décrire le phénomène.

Mâchoire et alimentation ultra-transformée : des études à confirmer

Toutefois, l'étude espagnole parue l'an dernier est basée sur un faible nombre d’individus : cela en limite les conclusions. D’autres travaux devront confirmer la théorie selon laquelle l'alimentation ultra-transformée modifie les mâchoires des enfants. Dans The Guardian, plusieurs scientifiques émettent des réserves face à ces conclusions. "Les facteurs environnementaux ne sont pas les seuls à influencer le développement du squelette et des dents : la génétique joue également un rôle important, rappelle le Dr Hayley Llandro, directrice des relations extérieures de la Orthodontic Society. Malheureusement, le simple fait de manger plus d’aliments à mâcher ne remplacera pas nos tendances génétiques préexistantes." Elle souligne également que ces évolutions de la mâchoire sont certainement liée à des décennies d’évolution de notre alimentation.