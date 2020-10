Vaccin contre la grippe : le plaidoyer des autorités sanitaires

"Dans le contexte sanitaire inédit que connaît la France depuis plusieurs mois, cette nouvelle édition de la campagne de vaccination antigrippale donnera, plus encore que les années précédentes, la priorité à la vaccination des personnes les plus fragiles et des soignants". Dans un communiqué, l’ANSM, soutenue par les autorités sanitaires, plaide pour une vaccination massive contre la grippe , qu’il est possible de réaliser depuis mardi 13 octobre jusqu’au 31 janvier 2021.