Grippe et Covid-19 : comment se prémunir contre les deux maladies en même temps

L'ESSENTIEL Le virus du Covid-19 et celui de la grippe donnent un tableau clinique similaire.

Certaines populations à risque de formes graves, d’admission en réanimation ou de décès sont communes à la covid-19 et à la grippe.

Les séniors sont pour le moment ceux qui payent le plus lourd tribut à la grippe et à la Covid-19.

Alors que la campagne de vaccination contre la grippe démarre la semaine prochaine et que l’épidémie de Covid-19 reprend de l’ampleur, rappelons que ces pathologies ont des points communs, dont l’identification permet de lutter efficacement contre les deux virus en même temps.

Réagir à des symptômes similaires

D’abord, la grippe et la Covid-19 génèrent des symptômes similaires : maux de tête, douleurs musculaires, fatigue. La fièvre et les signes respiratoires (douleurs thoraciques et gêne respiratoire) arrivent secondairement, souvent deux ou trois jours après les premiers symptômes.

“Le virus du Covid-19 et celui de la grippe donnent un tableau clinique similaire, marqué par des manifestations respiratoires", résume l'OMS sur son site internet. “Les deux maladies se ressemblent beaucoup, surtout dans les premiers jours", précise dans La Nouvelle République le docteur Jean-Daniel Flaysakie.

Identifier les mêmes populations à risque

Certaines populations à risque de formes graves, d’admission en réanimation ou de décès sont communes à la covid-19 et à la grippe, comme l'a précisé Sanofi Pasteur (producteur de vaccins contre la grippe et acteur dans la recherche sur le vaccin contre la covid-19) dans une conférence de presse. Il s’agit des personnes de plus de 65 ans ; de personnes atteintes d’une maladie chronique ou fragilisant leur système immunitaire (notamment les antécédents cardiovasculaires, le diabète, l’obésité, les pathologies chroniques respiratoires, les cancers, l’insuffisance rénale, la cirrhose, la splénectomie ou encore la drépanocytose…) ; des femmes enceintes, et ce à tous les trimestres de grossesse.

Protéger les seniors, qui paient le plus lourd tribut

Parmi ces personnes à risque, les séniors sont pour le moment ceux qui payent le plus lourd tribut à la grippe et à la Covid-19. Les personnes âgées de 60 ans et plus représentent 69% des journées d’hospitalisation pour grippe et 59% des hospitalisations pour grippe en unité de soins intensifs. Les séniors constituent également environ 90% des décès attribuables à la grippe. “Ainsi, le fardeau de la grippe dans la population âgée est important en termes de mortalité qu’elle soit directe (syndrome de détresse respiratoire aigüe) ou indirecte (surinfection bactérienne, décompensation de comorbidités) mais également en termes de morbidité et de dépendance fonctionnelle", précise Sanofi Pasteur.



Concernant le coronavirus, la grande majorité des décès survient chez les personnes de plus de 75 ans. “Entre le 1er mars et le 29 septembre 2020, 92% des cas de Covid-19 décédés étaient âgés de 65 ans ou plus”, décrit Santé publique France dans son dernier bilan.