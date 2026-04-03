Episodes de canicules pendant la grossesse : une menace pour la santé des enfants ?

L'ESSENTIEL La chaleur extrême augmente le risque de faible poids à la naissance.

Jusqu’à 13 % des cas pourraient y être liés.

Le réchauffement climatique pourrait aggraver la situation.

La hausse des températures liée au changement climatique ne menace pas seulement l’environnement et la biodiversité : elle pourrait aussi affecter directement le développement des nouveau-nés. C’est ce que suggère une étude récente menée notamment par l’Université d’Adélaïde, en Australie, et publiée dans la revue BMC Medicine, qui met en lumière un lien préoccupant entre vagues de chaleur et faible poids à la naissance.

Une chaleur qui fragilise les grossesses

"Nous avons constaté que les femmes enceintes exposées à de fortes chaleurs avaient un risque plus élevé d’accoucher d’un nourrisson de faible poids", explique la professeure Zohra Lassi, qui a conduit la recherche. Pour rappel, "le faible poids à la naissance est déjà un problème majeur, associé à une mortalité néonatale accrue et à des troubles du développement à long terme", entre autres, rappelle la chercheuse.

Les résultats, basés sur les données de plus de 85.000 mères et nourrissons au Pakistan, sont clairs : l’exposition à des températures extrêmes augmente le risque de donner naissance à un bébé plus petite que la moyenne. Dans certaines régions, ce risque grimpe jusqu’à 70 %, notamment dans les zones les plus défavorisées et les plus exposées à la chaleur.

Dans le détail, les chercheurs ont analysé dix années de données (2008-2017) croisées avec les températures moyennes mensuelles. Résultat : 18 % des bébés présentaient un faible poids à la naissance, défini comme inférieur à 2,5 kg. Jusqu’à 13 % de ces cas seraient directement liés aux fortes chaleurs. Et la situation pourrait empirer : d’ici les années 2060, cette proportion pourrait augmenter de 8 à 10 % sous l’effet du réchauffement climatique, selon l’étude.

Risque climatique et inégalités de santé

L’étude souligne que la chaleur n’agit pas seule. Elle aggrave des vulnérabilités déjà existantes, comme la pauvreté, l’accès limité aux soins ou la malnutrition. "La chaleur interagit avec des défis structurels, ce qui signifie que le changement climatique accentue les inégalités de santé. L’adaptation au réchauffement ne peut pas se limiter à des alertes chaleur. Elle doit inclure une protection renforcée des femmes enceintes", explique Hira Fatima, chercheuse à l’Université de Canberra. Les scientifiques appellent à des actions ciblées : amélioration des soins maternels, suivi médical renforcé, adaptation des systèmes de santé et programmes de prévention.