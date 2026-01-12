Un traitement change la couleur des yeux d’un bébé atteint de la Covid-19

L'ESSENTIEL Un petit garçon, souffrant d’un syndrome respiratoire aigu sévère lié au virus SARS-CoV-2, s’est vu prescrire du favipiravir, un antiviral à l'origine développé pour le traitement des grippes sévères.

Quelques heures après le début de traitement, ses yeux sont devenus bleus.

Les cornées ont retrouvé leur couleur normale dans les cinq jours suivant l’arrêt du traitement, qui a amélioré ses symptômes.

En Thaïlande, une mère s’est présentée aux urgences, car son enfant de 6 mois avait de la fièvre et toussait de plus en plus depuis 24 heures. Sur place, un test antigénique révèle que le petit garçon est atteint de la Covid-19. Plus précisément, il présente un syndrome respiratoire aigu sévère lié au virus SARS-CoV-2. "Bien que les enfants présentent souvent des symptômes moins graves que les adultes, environ 37 % des enfants diagnostiqués nécessiteront une hospitalisation ou développeront une forme grave de la maladie. (…) Les recommandations pour la prise en charge de la Covid-19 chez l'enfant sont limitées. Conformément aux recommandations nationales thaïlandaises de traitement de la Covid-19 publiées par le ministère de la Santé publique en 2022, le favipiravir constitue le traitement antiviral de première intention pour les enfants atteints de formes légères à modérées de la maladie", peut-on lire dans le rapport de cas publié dans la revue Frontiers in Pediatrics.

Une coloration bleutée de la cornée réversible induite par le favipiravir

Pour traiter l’infection, les médecins prescrivent ainsi au bébé du favipiravir (200 mg/comprimé) en première intention à la dose de 82 mg/kg/jour le premier jour, puis du sirop de favipiravir (800 mg/60 ml) à la dose de 29 mg/kg/jour du deuxième au cinquième jour. Selon le rapport, 18 heures après le recours à cet antiviral, à l'origine développé pour le traitement des grippes sévères, la mère constate que les yeux de son enfant sont devenus bleus. "Cette coloration bleu vif était visible à la lumière du soleil. Aucune coloration bleutée n'a été observée sur d'autres parties du corps, comme la peau, les ongles ou les muqueuses buccale et nasale."

Bien que les symptômes se soient améliorés après trois jours de traitement, les pédiatres ont conseillé de l’interrompre le traitement en raison de cet effet secondaire qui n’avait jamais été signalé auparavant. Les cornées du petit garçon ont retrouvé leur couleur normale le cinquième jour après l'arrêt du médicament. "Un examen ophtalmologique a été réalisé par un ophtalmologiste à l'aide d'une lampe à fente portative deux semaines après l'infection par le SARS -CoV-2. Le patient pouvait fixer et suivre la lumière dans toutes les directions. La cornée était transparente et ne présentait aucune coloration bleutée. Aucun dépôt de pigment bleu n'a été observé à la surface de l'iris ni sur la capsule antérieure du cristallin", ont écrit les professionnels de santé.

Surveiller la sécurité à long terme de la sécurité du favipiravir chez les enfants

Dans les conclusions, ils soulignent que le profil de sécurité du favipiravir, traitement antiviral de référence en Thaïlande pour les enfants atteints de Covid-19, reste incertain. Ainsi, la surveillance à long terme de la sécurité du favipiravir chez les patients pédiatriques est primordiale. "Des études complémentaires sont nécessaires pour déterminer l’incidence de cet effet indésirable et ses conséquences potentielles à long terme sur la santé de la cornée."