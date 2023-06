Utiliser une cuisinière au gaz augmente-t-il le risque de cancer ?

L'ESSENTIEL Les cuisinières et four à gaz émettent des quantités trop importantes de benzène.

Le benzène est un cancérogène avéré pour l’Homme, notamment pour les leucémies.

L’idéal, pour se protéger, est de remplacer sa cuisinière par une électrique.

10 à 50 fois plus…. Selon une nouvelle étude publiée dans la revue Environmental Science & Technology, les cuisinières à gaz émettent 10 à 50 plus de benzène que les cuisinières électriques. Le benzène est un cancérogène avéré pour l’Homme, notamment pour la leucémie et d’autres cancers des cellules cancéreuses. Le principal mode d’exposition est l’inhalation.

Une pollution de l’air intérieur au benzène

Les processus de combustion font partie de ses principales sources d’exposition, ainsi les chercheurs ont voulu mieux quantifier le risque que représentent les cuisinières à gaz dans un lieu d’habitation.

"Nous savons maintenant que le benzène se forme dans les flammes des cuisinières à gaz dans nos maisons, explique Rob Jackson, auteur principal, dans un communiqué. Une bonne ventilation aide à réduire les concentrations de polluants, mais nous avons constaté que les ventilateurs d'extraction étaient souvent inefficaces pour éliminer l'exposition au benzène."

Un risque de cancer plus important

Dans le détail, les scientifiques ont observé que lorsqu'ils étaient à haute température, une cuisinière ou un four émettaient des quantité de benzène plus importantes que la fumée de cigarette. Un phénomène très polluant pour l'air intérieur et ce, d'autant plus que le benzène reste pendant plusieurs heures et peut se propager à d’autres pièces dans l’habitation.

Les chercheurs notent également que les concentrations mesurées dans les chambres peuvent dépasser les concentrations seuils recommandées. Enfin, ils ont aussi observé que les hottes de cuisine n’étaient pas toujours efficaces pour réduire les concentrations de benzène et d'autres polluants, même lorsque les hottes évacuent à l'extérieur.

Pour réduire l’exposition aux polluants liée aux cuisinières et four à gaz, les scientifiques donnent quelques conseils. Le premier est de bien aérer sa cuisine lorsque l’on cuisine et, plus largement, tout son logement. D’autre part, si vous disposez d’une hotte aspirante, utilisez-la dès que vous faites la cuisine. En complément, il existe aussi des purificateurs d’air que vous pouvez installer dans la cuisine.

Mais, selon une autre étude publiée en 2022, les cuisinières à gaz émettent aussi une quantité importante de polluants quand elles sont éteintes… Ainsi, pour se protéger au maximum, l’idéal est de remplacer sa cuisinière à gaz par une électrique.