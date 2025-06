Elle se lave le nez avec l’eau du robinet et est infectée par une amibe mangeuse de cerveau

L'ESSENTIEL Une femme de 71 ans est décédée à cause d'une infection à amibe mangeuse de cerveau.

L'agence sanitaire avance que la contamination a eu lieu lors d'un lavage nasal avec de l'eau du robinet.

Pour les experts, ce cas rappelle l'importance de suivre les pratiques de lavage nasal recommandées et de faire attention aux systèmes d'eau des camping-cars.

Avoir le cerveau infecté par un pathogène simplement en utilisant l’eau du robinet : on dirait un scénario de film d’horreur. Et pourtant, c'est la tragique histoire d'une Texane de 71 ans. Elle est décédée après avoir été infectée par Naegleria fowleri, un organisme unicellulaire plus connu sous le nom d’anime mangeuse de cerveau, en se lavant le nez avec l’eau provenant du système d’eau d’un camping-car.

Naegleria fowleri : elle est décédée 8 jours après les premiers symptômes

Le plus souvent, les amibes mangeuses de cerveau infectent les humains lorsque de l’eau contaminée pénètre dans les voies nasales, par exemple en nageant dans une rivière ou un étang chaud. Mais, l’enquête du département des services de santé de l'État du Texas a révélé que la victime ne s’était pas récemment baignée dans des eaux douces naturelles. Les experts ont, en revanche, appris que quatre jours avant qu'elle ne tombe malade, la femme avait effectué un lavage nasal à plusieurs reprises en utilisant de l'eau non bouillie provenant du robinet d'un camping-car.

La septuagénaire, dont l’identité n’a pas été dévoilée, a présenté des symptômes neurologiques graves, notamment de la fièvre, des maux de tête et un état mental altéré. “Malgré un traitement médical pour une suspicion d'infection par Naegleria fowleri, la patiente a développé des convulsions et est décédée par la suite huit jours après l'apparition des symptômes. Des tests de laboratoire aux CDC ont confirmé la présence de N. fowleri dans le liquide céphalo-rachidien du patient”, explique l’agence du département de la Santé et des Services sociaux des États-Unis dans un rapport hebdomadaire publié le 29 mai 2025.

Amibe mangeuse de cerveau : le lavage nasal et l’eau du camping-car soupçonnés

Plusieurs échantillons d’eau ont été prélevés dans la tuyauterie, le chauffe-eau et le réservoir d’eau du camping-car par les enquêteurs. Aucune trace de Naegleria fowleri n’a été détectée lors des analyses. Par contre, elles ont montré que l’eau était insuffisamment désinfectée. N’ayant pas trouvé d’autres pistes d’exposition possible, les experts estiment que "le lavage nasal à l'aide d'eau du robinet reste la voie d'exposition présumée".

Pour eux, "ce cas souligne l'importance de suivre les pratiques de lavage nasal recommandées. Les systèmes d'eau des véhicules récréatifs mal entretenus peuvent être une source de maladies d'origine hydrique, y compris la méningo-encéphalite amibienne primitive."

Pour laver son nez en toute sécurité, il est recommandé d'utiliser de l'eau du robinet distillée, stérilisée ou bouillie et refroidie, rappellent les CDC.

Si l’infection avec des amibes mangeuses de cerveau est fatale ​​dans 97 % des cas, c’est une maladie extrêmement rare. Moins de 10 personnes sont diagnostiquées chaque année aux États-Unis, un des pays qui compte le plus grand nombre de cas.