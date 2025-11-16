Perte auditive : les bébés touchés présentent des anomalies dans la structure cérébrale

L'ESSENTIEL Les nourrissons atteints de surdité neurosensorielle présentent une organisation cérébrale anormalement différente de celle de l'hémisphère gauche, siège du langage et des fonctions cognitives supérieures.

La différence est la plus marquée chez les bébés souffrant d’une perte auditive modérée à profonde, tandis que ceux présentant une perte légère conservaient certains schémas normaux d'activité de l'hémisphère gauche.

Une stimulation auditive précoce, par le biais d'appareils auditifs ou d'implants cochléaires, associée à une exposition au langage, pourrait contribuer à préserver un développement cérébral normal.

"L'exposition auditive joue un rôle crucial dans le développement du cerveau, mais on sait peu de choses sur la manière dont un manque initial d'exposition auditive pourrait perturber le développement de la latéralisation fonctionnelle du réseau", ont indiqué des chercheurs des universités de Californie à Merced (États-Unis) et de Pékin (Chine). C’est pourquoi dans une étude, publiée dans la revue Science Advances, ces derniers se sont penchés sur la question. Afin de déterminer si la perte auditive modifie l'organisation cérébrale du nourrisson, l’équipe a recruté 112 nourrissons âgés de 3 à 9 mois, dont 52 atteints de surdité congénitale et 60 à l'audition normale. Grâce à une méthode d'imagerie non invasive appelée spectroscopie fonctionnelle proche infrarouge (fNIRS), elle a analysé l'efficacité de la communication entre différentes régions du cerveau.

Une organisation cérébrale anormalement différente chez les bébés atteints de surdité neurosensorielle

Les deux groupes présentaient une organisation en réseau de type "petit monde", signe d'un fonctionnement cérébral efficace. Cependant, contrairement aux bébés à l'audition normale, ceux atteints de surdité neurosensorielle n'ont pas développé une spécialisation plus marquée de l'hémisphère gauche, généralement associée au développement précoce du langage et des fonctions cognitives. "Il est intéressant de noter que la latéralisation de l'efficacité frontale était préservée chez les nourrissons atteints de surdité neurosensorielle congénitale présentant une perte auditive légère, mais diminuait de manière significative avec l'augmentation de la gravité de la déficience auditive."

Les auteurs ont rappelé que l'asymétrie cérébrale, à savoir la tendance de certaines fonctions à se concentrer dans un hémisphère, favorise le développement du langage, du raisonnement et de la mémoire. Chez un enfant entendant normalement, l'hémisphère gauche devient dominant pour le traitement de la parole et la communication symbolique dès les premiers mois de vie.

Exposer précocement les enfants au langage pour favoriser l'organisation du cerveau

Dans les travaux, les scientifiques indiquent que la spécialisation plus marquée de l'hémisphère gauche peut être compromise en l'absence d’exposition aux sons ou au langage. "La première année de vie est une période cruciale pour l'organisation du cerveau. Si les nourrissons ne bénéficient pas d'une stimulation auditive suffisante ou d'une exposition précoce au langage durant cette période, l'équilibre entre les hémisphères gauche et droit de leur cerveau risque d'être perturbé." Ainsi, "une exposition précoce – que ce soit par le biais d'implants cochléaires, d'appareils auditifs ou de la langue des signes – est essentielle." Cette intervention, visant à renforcer les voies neuronales, doit débuter le plus tôt possible, idéalement pendant les premiers mois de vie.

Dans de futurs travaux, l’équipe prévoit suivre les enfants sur de plus longues périodes afin de déterminer si des interventions précoces en matière d'audition et de langage peuvent normaliser l'asymétrie cérébrale et favoriser le développement cognitif et du langage plus tard.