Démence : porter un appareil auditif réduirait le risque

L'ESSENTIEL Les troubles auditifs augmentent le risque de souffrir de démence.

Selon une étude, porter des appareils auditifs permettrait de réduire ce risque.

Les auteurs estiment qu'il est urgent d'équiper précocement les personnes atteintes de troubles auditifs.

Plus de 55 millions de personnes sont atteintes de démence dans le monde, selon l’Organisation mondiale de la santé. Dans 60 à 70 % des cas, elle est liée à la maladie d’Alzheimer, mais d’autres facteurs peuvent expliquer son apparition. La perte d’audition fait partie des causes potentielles de la démence. Mais selon une nouvelle étude, parue dans The Lancet, le port d’appareils auditifs permettrait de limiter le risque d’en souffrir.

Démence : quel est l’impact des troubles auditifs sur le risque d’en être atteint ?

"Il y a de plus en plus de preuves qui démontrent que la perte auditive peut être le facteur de risque modifiable le plus important pour la démence chez les quadragénaires, mais l'efficacité de l'utilisation d'aides auditives pour réduire le risque de démence n’était pas claire", note le professeur Dongshan Zhu, l’un des auteurs de cette étude. Avec son équipe, il a analysé les données de plus de 437.000 personnes pour comprendre les effets du port d’appareils auditifs sur le risque de démence. "Environ les trois quarts des participants n'avaient aucune perte auditive, et le quart restant avait un certain niveau de perte auditive, indiquent-ils. Parmi les personnes malentendantes, 11,7 % utilisaient des aides auditives."

Selon leurs conclusions, les personnes malentendantes n'utilisant pas d'aides auditives avaient un risque 42 % plus élevé de souffrir de démence, en comparaison aux personnes n’ayant pas de problème d’audition. Les chercheurs n’ont observé aucune augmentation du risque chez les personnes malentendantes qui utilisaient des appareils auditifs. "Cela équivaut approximativement à un risque de 1,7 % de démence chez les personnes malentendantes qui n'utilisent pas d'aides auditives, contre 1,2 % chez les personnes sans perte auditive ou qui souffrent de perte auditive mais qui utilisent des aides auditives", concluent-ils. Leur étude n’a pas permis d’expliquer les effets des appareils auditifs sur la démence, d’autres recherches seront nécessaires pour les comprendre.

Perte auditive : utiliser les appareils auditifs pour prévenir la démence

Pour les auteurs, ces premiers résultats signifient en tous cas que les appareils auditifs pourraient devenir un traitement potentiel de la démence. "La perte auditive peut commencer au début de la quarantaine, et il est prouvé qu'un déclin cognitif progressif peut durer pendant 20 à 25 ans, avant le diagnostic, précise Dongshan Zhu. Nos résultats soulignent le besoin urgent d’introduire précocement des aides auditives lorsqu'une personne commence à souffrir de déficience auditive." Pour lui, cela passera à la fois par un meilleur dépistage des troubles de l’audition mais aussi par un accès plus facile aux appareils auditifs. En France, depuis le 1er janvier 2021, les appareils auditifs, dits de première catégorie, sont remboursés entièrement par l’Assurance maladie et les complémentaires santé.