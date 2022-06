Une oreille créé à partir de cellules humaines

L'ESSENTIEL La microtie toucherait chaque année environ 1 500 bébés aux États-Unis.

L’implant créé à partir du cartilage de l’oreille d’un patient est une opération jugée moins invasive par le chirurgien que les traitements actuels.

C’est une première : une équipe médicale a réussi à créer un implant d’oreille à partir des cellules humaines d’une patiente atteinte de microtie, une anomalie de la partie externe de l’oreille ne s’est pas ou pas totalement développée.

Un implant créé à partir de cellules humaines…

D’un côté de son visage, cette patiente avait donc une oreille normalement formée mais, de l’autre, il lui manquait la partie externe. Pour la recrée, les médecins ont donc décidé de lui greffer un implant mais, pour la première fois, celui-ci a été créé à partir de ses propres cellules.

…celles du cartilage de l’oreille

Plus précisément, ce sont les cellules du cartilage de son oreille qui ont été utilisées. Mais les chercheurs n’en ont collectées qu’une petite quantité, qu’ils ont ensuite mis en culture pour en obtenir davantage.

Une imprimante 3D pour faire l’implant

Une fois la quantité nécessaire obtenue, c’est une imprimante 3D qui a fabriqué l’organe. Au préalable, une empreinte 3D de l’autre oreille - pleinement développée - de la patiente avait été prise. Enfin, dernière étape, la greffe de cet implant qui s’est bien déroulée.

“Je suis enthousiasmé par cette technologie”

“En tant que médecin ayant traité des milliers d’enfants atteints de microtie à travers le pays et le monde, je suis enthousiasmé par cette technologie et ce qu’elle pourrait signifier pour les patients et leurs familles”, estime Arturo Bonilla, chirurgien de l'opération et fondateur d’un institut spécialisé dans le traitement de cette malformation, à San Antonio au Texas, dans un communiqué.

Un essai clinique mené aux États-Unis

Il s’agissait de la première opération d’un essai clinique mené aux États-Unis et visant à tester l’efficacité d’un tel implant, nommé AuriNovo, pour les personnes atteintes de microtie. Au total, onze personnes devraient y participer.

Un implant pour remplacer les traitements actuels

“Cette étude nous permettra d'étudier la sécurité et les propriétés esthétiques de cette nouvelle procédure de reconstruction de l'oreille utilisant les propres cellules cartilagineuses du patient, explique Arturo Bonilla, qui espère que cet implant pourrait remplacer, à terme, les méthodes actuelles de reconstructions chirurgicales de l’oreille “qui nécessitent le prélèvement de cartilage costal (d’une côte) ou l'utilisation d'implants utilisant une substance appelée polyéthylène poreux”.