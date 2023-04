Démence : le tai-chi serait efficace contre le déclin cognitif

L'ESSENTIEL Des patients de plus de 60 ans, souffrant de diabète de type 2, ont fait soit plusieurs séances de tai-chi, soit de la marche sportive durant 60 minutes, trois fois par semaine.

Après un suivi de 36 semaines, les participants ayant fait du tai-chi présentaient une amélioration des fonctions cognitives et des marqueurs physiques.

Ces différences entre les groupes n’étaient pas notables après 24 semaines de suivi.

Raisonnement, mémoire, langage, reconnaissance visuelle… Lorsque l’état des fonctions cognitives se détériore, on parle de déclin cognitif. Dans une récente étude, des scientifiques de l’université de médecine traditionnelle chinoise du Fujian ont révélé que le tai-chi pourrait aider à lutter contre cette altération des capacités cognitives. Pour parvenir à cette conclusion, les chercheurs ont recruté 328 adultes âgés de plus de 60 ans et souffrant de diabète de type 2. Ils ont rappelé que cette maladie chronique était associée à la progression du dysfonctionnement cognitif.

Déclin cognitif : le tai-chi plus efficace que la marche ?

"L'activité physique est bénéfique pour la cognition, mais aucune preuve n'a montré si le tai-chi avait de meilleurs bénéfices à long terme que la marche chez les patients touchés par le diabète de type 2 et de troubles cognitifs légers", ont-ils écrit dans les recherches publiées dans la revue JAMA Network Open. Pour rappel, le tai-chi est une discipline corporelle chinoise, comportant un ensemble de mouvements continus et circulaires exécutés avec lenteur combiné à des pratiques méditatives.

Dans le cadre des travaux, l’équipe a demandé aux volontaires de participer à un séminaire éducatif sur la gestion du diabète, les avantages d’un bon régime alimentaire et de l'exercice physique. Ensuite, les participants ont été répartis en trois groupes. Le premier a effectué plusieurs séances de tai-chi et le deuxième a fait de la marche sportive durant 60 minutes, trois fois par semaine, sous les instructions et la supervision d'un professionnel de la santé. Quant aux membres du dernier groupe, ils n’ont pas changé leur mode de vie. Les changements ont été mesurés à l'aide de la glycémie à jeun, d'autres marqueurs métaboliques et des scores des tests cognitifs.

Une "amélioration des biomarqueurs et de la cognition" après 36 semaines

Après un suivi de 36 semaines, une amélioration des fonctions cognitives et des marqueurs physiques a été constatée chez les volontaires ayant fait du tai-chi. Cependant, des différences notables entre les groupes n’ont pas été observées après 24 semaines, "ce qui indique que l'amélioration des biomarqueurs et de la cognition ne pourrait se produire qu'après un certain stade". D’après les auteurs, d’autres recherches menées sur un échantillon plus large pourraient aider à mieux comprendre les potentiels bienfaits du tai-chi, qui peuvent aider d'autres patients.