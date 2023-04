Démence : les vaisseaux sanguins aussi peuvent affecter la santé du cerveau

L'ESSENTIEL Les neurones ont une relation complexe avec les vaisseaux sanguins qui les entourent. Pour l'AHA, il est nécessaire d'étudier leurs liens.

Les travaux des experts de l'association montrent que la santé des vaisseaux sanguins influence les risques de problèmes cérébraux comme l'AVC mais aussi la démence, la maladie d'Alzheimer et d'autres troubles neurodégénératifs.

Compte tenu de ces liens, l'AHA prône "une plus grande collaboration entre les chercheurs et les professionnels de la santé spécialisés dans les maladies cardiovasculaires et la santé du cerveau".

La santé du cerveau ne tient pas uniquement à celle des cellules cérébrales. Les vaisseaux sanguins impactent aussi l’organe et les risques de développer une démence ou une maladie neurodégénérative. C’est ce que révèlent les travaux de l’American Heart Association publiés dans la revue AHA journal Stoke le 3 avril 2023.

Les vaisseaux sanguins influencent la santé du cerveau

Les experts de l’organisation américaine ont repris les différentes études et données réunies sur le système vasculaire et le cerveau.

"Les vaisseaux sanguins cérébraux font bien plus que fournir du sang au cerveau", a expliqué le président du comité de rédaction, le Dr Costantino Iadecola, directeur et président du Feil Family Brain and Mind Research Institute de Weill Cornell Medicine à New York.

Le cerveau a besoin d'oxygène et de glucose pour fonctionner correctement. Ces derniers lui sont apportés par les vaisseaux sanguins. Mais ce n’est pas tout. Les vaisseaux sanguins “aident également à éliminer les sous-produits nocifs générés par l'activité cérébrale et à réguler le trafic des cellules immunitaires dans et hors du cerveau. Lorsqu'ils sont endommagés, les vaisseaux sanguins contribuent aux problèmes de la fonction cognitive et aux maladies du cerveau”, précise le communiqué de l’AHA.

Après son analyse des connaissances existantes, l’association de cardiologie note que le raidissement des vaisseaux qui assurent la circulation du sang du cœur au cerveau, peut provoquer des accidents vasculaires cérébraux, mais aussi augmenter les risques de la maladie d'Alzheimer. “Des problèmes de circulation sanguine et de fuite dans le cerveau à partir de la circulation sanguine semblent aussi survenir avant l'apparition des symptômes de la maladie d'Alzheimer. Mais la manière dont ils contribuent au développement de la maladie d'Alzheimer ou de la démence reste incertaine”, explique l’organisation.

Les auteurs ont écrit dans leur article : "les preuves suggèrent une diversité jusque-là méconnue des mécanismes pathogènes par lesquels la perturbation de la vascularisation cérébrale contribue au dysfonctionnement cognitif dans les maladies neurovasculaires et neurodégénératives, offrant de nouvelles opportunités pour la prévention, la reconnaissance et le traitement de ces affections".

Démence : de nouveaux travaux nécessaires pour comprendre le rôle des vaisseaux

"Lorsque vous pensez à la santé du cerveau, la plupart des gens pensent aux neurones (cellules cérébrales) et à leur fonctionnement", a ajouté la co-auteure de la déclaration, la Dr Anusha Mishra, professeure adjointe au département de neurologie de l'Oregon Health & Science University. "Mais nous ne pensons pas à la façon dont ces neurones sont pris en charge". En plus du lien entre la circulation sanguine et la santé cérébrale, il faudrait aussi mener - selon l’organisation - de nouvelles études sur le rôle des vaisseaux sanguins dans l’élimination des protéines présentes dans le cerveau qui contribuent à la maladie d'Alzheimer et à d'autres démences. Leur rôle dans la protection de l'organe pourrait aussi faire l'objet de recherches supplémentaires.

Les auteurs réclament par ailleurs une plus grande collaboration entre les scientifiques et les professionnels de la santé spécialisés dans les maladies cardiovasculaires et la santé du cerveau. "Il existe des problèmes cérébraux liés à l'âge qui ne peuvent être résolus avec une seule spécialité", a conclu le Dr Costantino Iadecola. "Ce dont nous avons besoin, c'est d'une grande variété de spécialités travaillant de concert."