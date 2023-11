Âge biologique : les 8 clés à suivre pour le rajeunir de six ans

L'ESSENTIEL Avoir une bonne santé cardiovasculaire peut ralentir le rythme du vieillissement biologique, selon une nouvelle étude de l'American Heart Association.

Les personnes qui suivaient les 8 recommandations santé de l'association pouvaient être jusque'à 6 ans plus jeunes biologiquement.

Ces recommandations listées dans la check-list "Life's Essential 8" sont les mesures clés pour améliorer et maintenir la santé cardiovasculaire.

Pour faire rajeunir votre cœur et votre cerveau de six ans, il faut suivre la check-list de huit conseils, baptisée "Life's Essentiels 8", de l'American Heart Association. Voici ce qui sera présenté lors des sessions scientifiques 2023 de l'organisation de prévention cardiaque d'outre-atlantique, tenues du 11 au 13 novembre. Les chercheurs sont parvenus à cette conclusion après avoir évalué l'impact des bonnes habitudes recommandées sur le processus de vieillissement biologique.

Age biologique : suivre les " Essential 8" fait rajeunir de six ans

Pour cette étude, les chercheurs ont évalué la santé cardiaque et cérébrale ainsi que l'âge biologique de 6.500 adultes. L'âge biologique, également appelé phénotypique, est calculé en fonction de l'âge chronologique et de neuf marqueurs sanguins du métabolisme, de l'inflammation et du fonctionnement des organes. Cela comprend entre autres le glucose, la protéine C-réactive et la créatinine.

Les résultats de l'étude ont révélé que les participants ayant une bonne santé cardiovasculaire affichaient une accélération phénotypique négative de l'âge. Cela signifie qu'ils étaient physiologiquement plus jeunes que prévu. Par contre, les volontaires qui avaient une mauvaise santé cardiovasculaire présentaient une accélération phénotypique positive de l'âge. Cela veut dire que leur organisme paraissait plus âgé qu'en réalité.

Les scientifiques ont également constaté que les gens qui suivaient les huit recommandations de l'association - et donc avaient un score "Essential 8" élevé - étaient environ six ans plus jeunes sur le plan biologique que leur âge chronologique.

Santé cardiaque : quelles sont ces huit bonnes habitudes à suivre ?

La liste "Life's Essential 8" sont les habitudes à prendre et recommandées par l'American Heart Association pour améliorer et maintenir sa santé cardiovasculaire. Cela consiste à :