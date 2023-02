Cette routine matinale permet de réduire son âge biologique de 20 ans, selon un médecin

L'ESSENTIEL Le Dr Mark Hyman, âgé de 63 ans, assure que son organisme est en aussi bonne santé qu'à ses 43 ans.

Sa routine matinale repose sur un réveil à 6h, la méditation et une alimentation saine.

Il privilégie aussi l'exercice quotidien et des douches chaudes/froides.

Vous avez envie de faire 20 ans de moins ? Le Dr Mark Hyman, auteur du livre "Young Forever", pourrait bien avoir la solution. Ce médecin américain de 63 ans assure avoir adopté une routine matinale qui lui a permis de réduire son âge biologique (état physiologique exact de l’individu) de 20 ans.

Interrogé par nos confrères d’Insider, il a détaillé les stratégies de longévité qu’il a adoptées le matin pour rester en bonne santé malgré les années qui passent.

Longévité : réveil à 6h du matin, méditation et café

Le Dr Mark Hyman estime que certaines habitudes quotidiennes n’accroissent "pas seulement des années à votre vie", elles ajoutent "de la vie à vos années". Le sexagénaire qui dit être en aussi bonne santé qu'à 43 ans, a confié se réveiller quotidiennement à six heures du matin. Il commence sa journée par 20 minutes de méditation puis il poursuit avec un café. Après cette pause, il s'assoit pour écrire.

Plusieurs études ont, en effet, mis en avant les bénéfices de ces habitudes sur l’organisme. Le café est connu pour contenir de nombreux antioxydants qui lui permettent - si la consommation n’est pas excessive - de réduire les risques de démence et de maladies cardiovasculaires. La méditation et l’écriture aident pour leur part à améliorer la santé mentale et à diminuer le stress, des facteurs importants dans le vieillissement de l’organisme.

Sport et chaud/froid pour lutter contre l’inflammation

L'activité physique est une part importante de la routine matinale du médecin. Si auparavant, il faisait du yoga, du tennis et de la marche, le médecin s’est désormais tourné vers un programme d'entraînement en résistance. Ces exercices de musculation lui ont permis de développer ses muscles et de réduire ses maux de dos.

Le Dr Hyman précise qu'il fait de l'exercice environ 30 minutes le matin, mais il préfère - lorsque c’est possible - bouger tout au long de la journée. Il opte alors pour des activités comme la randonnée ou le vélo. "Je suis heureux quand j’atteins environ trois heures d'exercice par jour", confie-t-il.

Après son sport matinal, le médecin prend une douche à vapeur puis plonge dans une eau froide (entre 4 et 5 degrés) pendant trois minutes. Il met en avant que l'exposition au chaud et au froid peut réduire l'inflammation et améliorer le métabolisme, selon divers travaux scientifiques.

Morning routine : un petit-déjeuner riche en bonnes graisses et protéines

Après l’exercice, le médecin fait le plein d'énergie avec une "boisson vieillissement sain". Elle combine des nutriments végétaux et de graisses saines provenant d'ingrédients comme des baies et des graines de chia ou de chanvre. Il enrichit le mélange en protéine en ajoutant de la poudre de lactosérum.

Les protéines sont des nutriments essentiels pour la construction et le maintien des muscles et favorisent un “vieillissement sain", explique le Dr Hyman. Par ailleurs, il a aussi confié que son régime se concentre principalement sur des aliments entiers à base de plantes. Il prend également certains compléments comme de la créatine. Toutefois, le médecin rappelle : "les choses les plus importantes sont l'exercice et une alimentation avec des graisses saines et des aliments végétaux. Aucune quantité de suppléments ne peut les remplacer".