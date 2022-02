Matin ou soir : quand faut-il faire du sport pour en tirer les meilleurs bénéfices ?

L'ESSENTIEL L'Organisation Mondiale de la Santé recommande de faire 150 à 300 minutes de sport modéré ou au moins 75 à 100 minutes d’activité physique intense par semaine.

Il est aussi conseillé de marcher au moins 10.000 pas par jour.

Réduction des risques de maladies cardiovasculaires, respiratoires, augmentation de la masse musculaire, bénéfices sur le système osseux… Les vertus du sport sont nombreuses, mais pour en tirer un meilleur bénéfice, il vaut mieux le pratiquer le matin, selon une étude publiée dans la revue Cell Metabolism. En effet, en fonction de l’heure où l’on fait de l’exercice physique, les bénéfices pour le corps et la santé cérébrale et cognitive ne sont pas les mêmes. La raison est simple : ce ne sont pas les mêmes molécules qui sont produites le matin, le midi et le soir après une séance de sport.

Pratiquer une activité physique de préférence le matin

"Presque toutes nos cellules régulent leurs processus biologiques sur une période de 24 heures, ou rythme circadien. Cela implique que la sensibilité des différents tissus aux effets de l'exercice varie en fonction de l'heure de la journée. De précédentes recherches ont ainsi conclu que synchroniser l'exercice, comme l’alimentation ou le sommeil, en fonction du rythme circadien peut optimiser les bénéfices de l'exercice pour la santé", ont indiqué les auteurs.

Pour rappel, le rythme circadien peut être défini comme l’horloge interne d’un individu. Il est important car il contrôle beaucoup d’activités physiologiques de l’organisme, comme le sommeil, la santé mentale, l’alimentation, les sécrétions hormonales, la digestion ou la pression sanguine, l'apprentissage et la formation de la mémoire. D’où son importance pour la santé cérébrale et cognitive. Ainsi, selon les scientifiques, le meilleur moment pour faire de l'exercice serait le matin.

Faire du sport pour rétablir le rythme circadien

Pour parvenir à ce résultat, les chercheurs ont mené des expériences sur des souris. Certains faisaient du sport le matin et d’autres le soir. Ainsi, ils ont pu identifier quelles molécules étaient produites dans différents tissus de l’organisme en fonction du moment de la journée. D'après les résultats, les molécules plus intéressantes pour l’organisme seraient produites le matin. D’autre part, ils ont également estimé que la pratique d’une activité physique au réveil pouvait aider à rétablir le rythme circadien chez des patients qui ont, par exemple, des troubles du sommeil ou d’autres pathologies qui sont liées à cette horloge interne comme l’obésité ou le diabète de type 2.

Néanmoins, l’une des limites de cette étude est qu’elle a été faite sur des souris qui ont un rythme circadien inversé par rapport à celui des êtres humains. Les auteurs comptent donc poursuivre leurs recherches pour mieux identifier la façon dont les molécules produites par l’organisme, en fonction du moment de la journée, influencent notre santé.