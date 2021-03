Sport : boire un café serré avant l’effort aide à éliminer les graisses

L'ESSENTIEL Un café serré avant un effort physique permet de brûler davantage de graisse

Cet effet fonctionne particulièrement lorsque l'activité physique a lieu l'après-midi

Le café vous veut du bien. Si une consommation excessive est mauvaise pour la santé, quelques tasses quotidiennes vous protègent. Une récente étude de l’université de Grenade indique même qu’il pourrait nous aider à perdre de la graisse. Ses auteurs constatent que boire un café serré une demi-heure avant une séance de sport augmente la quantité de graisse brûlée pendant l’effort. Les résultas de cette recherche ont été publiés dans Journal of the International Society of Sports Nutrition.

Privilégier les séances de sport dans l’après-midi

Depuis plusieurs années, la caféine est réputée pour ses vertus pour les sportifs. Cette équipe scientifique espagnole a voulu tester cette hypothèse, en observant les effets de la substance sur l’élimination des graisses. Ils ont recruté 15 hommes, à qui ils ont demandé de réaliser un test d’effort, à plusieurs reprises, avec sept jours d’intervalle. Des essais ont été réalisés le matin à 8h et l’après-midi à 17h. Une partie du groupe de participants a ingéré de la caféine avant l’effort, 3 mg/kg, soit l’équivalent d’un café serré, et les autres ont pris un placebo. Les scientifiques ont fait en sorte que les conditions soient les mêmes pour chacun d’entre eux : temps écoulé depuis le dernier repas, consommation de substances stimulantes, etc. Ils ont mesuré le niveau d’oxydation des lipides, soit la graisse brûlée, pour tous les participants. "Les résultats montrent que l’ingestion de caféine 30 minutes avant de faire un exercice aérobique augmente l’oxydation des lipides, quelle que soit l’heure de la journée", conclut Francisco J. Amaro, l’un des auteurs de cette étude. Il remarque toutefois que ce phénomène est plus important lorsque l’exercice physique est pratiqué dans l’après-midi. Pour les chercheurs, les personnes souhaitant augmenter la quantité de graisses brûlées pendant l’effort doivent donc privilégier une séance d’intensité modérée, réalisée pendant l’après-midi, en buvant un café une demi-heure avant.

Trois tasses par jour

Si vous souhaitez augmenter votre consommation de café, veillez toutefois à ne pas en abuser. Il est recommandé de ne pas dépasser les 400 mg de café par jour, soit environ trois tasses. En cas d’excès, il est fréquent de ressentir des palpitations, des difficultés à trouver le sommeil voire des maux de tête. Sur le long terme, une consommation excessive de caféine augmente le risque d'hypertension artérielle.