Obésité : le thé vert aiderait à perdre du poids

Le thé vert est-il bon ou mauvais pour la santé ? Depuis des années, cette boisson riche en flavonoïdes et caféine fait l’objet de controverses scientifiques. Certaines études ont montré que le thé vert pourrait protéger des inflammations intestinales, combattre l’antibio-résistance, aider contre la polyarthrite rhumatoïde et aurait même des bienfaits contre le cancer. D’autres au contraire assurent qu’il n’a aucune propriété anti-cancéreuse. Cependant, là où les scientifiques semblent s’accorder, ce sont sur ses propriétés anti-obésité. En effet, de nombreux travaux ont montré que ses composés pourraient aider à augmenter l’oxydation des graisses et même à améliorer l’activité de l’insuline. Aujourd’hui, une méta-analyse dont les résultats sont parus le 5 mai dans la revue Physiothérapy Research assure que le thé vert peut aider à perdre du poids.

“Les effets du thé vert (GT) chez les sujets obèses ont été évalués dans différentes études, mais aucun consensus n'a été obtenu en raison de l'hétérogénéité des résultats. Le dosage, le type d'extraits et la durée de l'intervention sont les principaux facteurs qui contribuent à l'hétérogénéité des résultats”, notent les chercheurs.

Ils ont donc décidé d'analyser 26 essais contrôlés randomisés effectués sur un total de 1 344 participants. Ces observations ont montré que le poids et l’indice de masse corporelle (IMC) des sujets diminuaient de façon significative après qu’ils en aient consommé du thé pendant plus de 12 semaines, à une dose inférieure à 800 mg par jour. Les chercheurs ont également remarqué que la perte de poids était encore plus importante quand le dosage était inférieur à 500 mg par jour pendant douze semaines. En revanche, l'analyse n'a pas montré de changement significatif en termes de tour de taille (une mesure de la graisse abdominale) grâce à une supplémentation en thé vert.

“Les résultats de la présente étude de méta-analyse soutiennent l'utilisation du thé vert pour l'amélioration des indices d'obésité. Ainsi, nous suggérons que l'utilisation du thé vert peut être combinée avec une alimentation équilibrée et saine et un exercice physique régulier dans la gestion des patients obèses”, concluent les chercheurs.

L’obésité, un défi de santé mondial

L'obésité correspond à un excès de masse grasse et à une modification du tissu adipeux. On considère une personne obèse quand son IMC est supérieur à 30. Cette maladie résulte de l’intrication de plusieurs facteurs, alimentaires, génétiques et environnementaux et concerne aujourd’hui la quasi-totalité de la planète, dont de nombreux pays émergents.

En 2016, plus de 1,9 milliard d’adultes étaient en surpoids (IMC supérieur à 25) dans le monde, selon les derniers chiffres de l’OMS. Parmi eux, plus de 650 millions étaient obèses. Cette condition peut entraîner de nombreuses complications comme du diabète de type 2, des maladies cardiovasculaires, de l’arthrose ou encore des cancers, à tel point que le surpoids et l’obésité sont désormais reconnus comme la cinquième cause de mortalité mondiale.