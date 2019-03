Les bienfaits du thé vert sur l'obésité, la cigarette électronique et l'hépatite B

Obésité et surpoids : le thé vert pourrait vous aider

D’anciennes études avaient déjà prouvé que le thé vert aidait à prévenir l’obésité et à protéger des inflammations intestinales. Pour comprendre tous les avantages du thé vert, des chercheurs américains ont décidé de mettre au point une expérience chez les souris. Leur étude a été publiée dans le Journal of Nutritional Biochemistry. Ils ont ainsi découvert que les intestins des souris se portaient mieux avec une alimentation composée de 2% de thé vert. En effet, ces souris avaient une meilleure imperméabilité de l’intestin et leur microbiote était de meilleure qualité (les bactéries sont plus saines). "Cette étude prouve que le thé vert encourage la croissance de bonnes bactéries intestinales, ce qui conduit à une série d'avantages qui réduisent considérablement le risque d'obésité", a déclaré Richard Bruno, auteur principal de l'étude et professeur de nutrition humaine à l’université The Ohio. On vous en dit plus dans notre article.

La cigarette électronique, responsable de maladies cardiaques et de dépression ?

Deux arguments poussent les fumeurs à troquer le tabac pour la cigarette électronique : le coût et la santé. S’il est indéniable que vapoter est plus économique qu’acheter des paquets de cigarettes – en France en tout cas –, l’impact sur la santé n’est pas encore certain. La cigarette électronique est récente, elle a fait son apparition et s’est démocratisée ces dernières années. Selon une étude dévoilée le 7 mars dernier aux Etats-Unis, et qui sera présentée lors du 68ème Congrès de l’American College of Cardiology, les vapoteurs souffrent plus souvent de maladies cardiaques que les non-vapoteurs. Pour lire la suite, cliquez ici.

Hépatite B : en Catalogne, la vaccination des jeunes adolescents porte ses fruits

Chaque année dans le monde, 350 millions de personnes contractent l’hépatite B. Près d’un million d’entre elles ne survivent pas à cette infection virale aiguë du foie, qui peut devenir chronique et augmenter le risque de cirrhose ou de carcinome hépatocellulaire. Alors qu’en France, la vaccination contre l’hépatite B n’est obligatoire que depuis le 1er janvier 2018, une région d’Espagne, la Catalogne l’a rendue systématique depuis 1991 chez les préadolescents. Une nouvelle étude, menée par l’Université de Barcelone (UB), et publiée dans la revue Vaccine, montre aujourd’hui l’utilité de ce programme. Selon ses auteurs, la systématisation du vaccin anti-hépatite B chez les préadolescents a entraîné une baisse de 52% du taux d’incidence de la maladie en Catalogne. Pour en savoir plus, cliquez ici.