Sport intense après une nuit courte : attention au coeur !

L'ESSENTIEL Pratiquer une activité physique intense en ayant peu dormi pourrait présenter des risques de lésions cardiaques, pointe une étude

Réalisée sur 16 hommes en bonne santé, l'étude a démontré un niveau accru de biomarqueurs de lésions cardiaques lors d'un exercice physique pratiqué après une courte nuit de sommeil

D'autres recherches sont nécessaires pour confirmer ce lien de cause à effet

Publiée dans la revue Molecular Metabolism, cette recherche a porté sur 16 hommes en bonne santé et sans antécédent de pathologies cardiovasculaires. Ces derniers ont participé à deux sessions réalisées dans un laboratoire de sommeil.

La première consistait à pratiquer un exercice intense après avoir dormi entre 7 et 9 heures pendant trois jours consécutifs. La deuxième session s'est déroulée dans des conditions identiques, à l'exception près que les participants ont été maintenus éveillés une partie de la nuit, et ce, durant trois jours d'affilée. Des prises de sang ont été réalisées matin et soir tout au long de l'expérience.

Risques accrus de lésions cardiaques avec le manque de sommeil

En examinant les échantillons sanguins des participants, les chercheurs ont constaté une augmentation des niveaux de troponine, une protéine présente dans les cellules du muscle cardiaque et utilisée comme biomarqueur des lésions cardiaques. Les concentrations de troponine étaient plus importantes lorsque les volontaires avaient fait du sport après avoir été privés de sommeil.

"L'exercice physique, en particulier lorsqu'il est pratiqué à haute intensité, est connu pour imposer un stress cardiaque", rappellent les auteurs de l'étude. Le nombre réduit de participants ainsi que l'absence de femmes et de personnes appartenant à d'autres groupes d'âges ne permettent toutefois pas de déterminer avec certitude les risques d'une activité physique intense sur la santé cardiovasculaire.

Les auteurs de ces travaux recommandent donc de poursuivre les recherches pour étudier les risques du manque de sommeil et de l'activité physique sur la santé cardiovasculaire.