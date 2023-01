Bien s’hydrater, le secret pour bien vieillir et vivre plus longtemps ?

L'ESSENTIEL Il est recommandé de boire un minimum de 1,5 à 2 litres d'eau par jour (pour les adultes) et avant même d'avoir soif, en particulier pour les personnes âgées, dont la sensation de soif est amoindrie.

"La diminution de la teneur en eau corporelle est le facteur le plus courant qui augmente le sodium sérique, c'est pourquoi une bonne hydratation peut ralentir le processus de vieillissement et retarder les maladies chroniques", souligne Natalia Dmitrieva.

Bien que les chercheurs affirment que leur étude ne prouve pas un lien de causalité entre l'hydratation et le vieillissement, elle fournit néanmoins de bonnes informations pour aider les personnes à vivre en meilleure santé.

Boire plus d'eau chaque jour pourrait être le secret pour vieillir plus lentement et vivre plus longtemps. Une nouvelle étude issue des Instituts nationales de la santé américaines (NHI), publiée ce lundi 2 janvier dans la revue eBioMedicine, révèle que les adultes qui restent bien hydratés semblent être en meilleure santé, développent moins de maladies chroniques, telles que les maladies cardiaques et pulmonaires, et ont une meilleure espérance de vie que ceux qui ne reçoivent pas suffisamment de liquides.

Une bonne hydratation peut ralentir le vieillissement

"Les résultats suggèrent qu'une bonne hydratation peut ralentir le vieillissement et prolonger une vie sans maladie", a déclaré l'auteure de l’étude dans un communiqué, Natalia Dmitrieva, chercheuse au Laboratoire de médecine régénérative cardiovasculaire de l'Institut national du cœur, des poumons et du sang (NHLBI), qui fait partie des NIH.

À l'aide de données sur la santé recueillies auprès de 11.255 adultes sur une période de 30 ans, les chercheurs ont analysé les liens entre les niveaux de sodium sérique et divers indicateurs de santé. Le sodium sérique augmente lorsque l'apport hydrique d'une personne diminue. Plus simplement, si vous êtes déshydratés, votre taux de sodium sérique augmente.

Les scientifiques ont constaté que les adultes dont le taux de sodium sérique était supérieur à la norme étaient plus susceptibles de développer des maladies chroniques et de montrer des signes de vieillissement biologique avancé que ceux dont le taux de sodium sérique se situait dans les plages moyennes. Les adultes ayant des niveaux plus élevés étaient également plus susceptibles de mourir à un plus jeune âge.

50 % de chances de vieillir plus vite quand on ne s'hydrate pas assez

Les chercheurs disent que les niveaux élevés de sodium sérique se situent entre 135 et 146 milliéquivalents par litre (mEq/L). Les personnes se situant dans cette fourchette affichaient des signes de vieillissement plus rapidement que celles qui buvaient régulièrement plus d'eau et dont le taux de sodium sérique était inférieur.

Pour les participants ayant un taux de sodium sérique supérieur à 142 mEq/L, ils avaient 10 à 15 % plus de chances d'être biologiquement plus âgés que leur âge civil (leur date de naissance réelle) que ceux dont les niveaux se situaient entre 137 et 142 mEq/L. Ceux qui avaient un taux de sodium sérique supérieur à 144 mEq/L avaient 50 % de chances de vieillir plus rapidement.

Concernant les participants avec des taux de sodium sérique entre 144,5 et 146 mEq/L, ils avaient un risque 21 % plus élevé de décès prématuré. Pour toute personne au-dessus de 142 mEq/L, le risque de développer une maladie cardiaque, de subir un accident vasculaire cérébral ou d'avoir une fibrillation auriculaire et une maladie artérielle périphérique était de 64 % plus élevé. Ces personnes avaient également un risque plus élevé de développer une maladie pulmonaire chronique, le diabète et la démence.

Hydratation : les recommandations des chercheurs

Les chercheurs recommandent aux femmes de consommer entre six et neuf tasses de liquide par jour, soit 1,5 à 2,2 litres. Pour les hommes, le nombre est de huit à 12 tasses (2-3 litres). Les auteurs de l’étude parlent de “liquide” car l’hydratation, ce n’est pas juste boire de l’eau. Les “liquides” comprennent, en plus de l’eau, les jus, le lait ou l'hydratation issue de l’alimentation comme celle provenant de légumes et de fruits à forte teneur en eau.

En effet, nous absorbons quantité de liquides par notre alimentation. Par exemple, une assiette de 150 grammes de pâtes cuites dans de l’eau bouillante nous apporte environ 300 millilitres. Cependant, les chercheurs regrettent que la moitié de la population mondiale ne soit pas correctement hydratée.