Vieillissement cérébral : découverte de 13 protéines sanguines clés

L'ESSENTIEL Une étude identifie treize protéines sanguines liées au vieillissement cérébral, avec des variations marquées à trois âges clés : 57, 70 et 78 ans.

Parmi elles, la brevican (BCAN) et le GDF15 sont associées à des troubles comme la démence ou les AVC.

Ces protéines pourraient servir de marqueurs pour détecter précocement les changements cérébraux et prévenir les maladies neurodégénératives.

Notre cerveau est plus que jamais vieillissant, mais ses secrets se dévoilent peu à peu. Une équipe de chercheurs vient d’identifier treize protéines sanguines spécifiquement associées au vieillissement cérébral, ouvrant la voie à de potentielles interventions pour prévenir les maladies neurodégénératives. Leurs travaux ont été publiés dans la revue Nature Aging.

Pourquoi s'intéresser au vieillissement cérébral ?

Avec une population mondiale de plus en plus âgée – plus de 1,5 milliard de personnes auront 65 ans ou plus d'ici 2050 – les troubles cognitifs liés à l'âge, comme la démence et en particulier la maladie d'Alzheimer, deviennent aujourd’hui un enjeu de santé publique. Les traitements actuels restent limités, mais une meilleure compréhension du vieillissement cérébral pourrait offrir des solutions pour diagnostiquer précocement les troubles. Des technologies comme l’imagerie cérébrale permettent déjà d’évaluer l’âge biologique du cerveau en mesurant son volume ou sa surface.

Mais la communauté scientifique explore également une méthode moins invasive : l’analyse des protéines présentes dans le sang. Cette équipe de chercheurs a ainsi analysé les données de près de 11.000 adultes en bonne santé de 45 à 82 ans, et étudié la concentration de 3.000 protéines dans le plasma de 5.000 participants issus de la Biobanque britannique. Treize protéines se sont révélées particulièrement corrélées au vieillissement cérébral. Parmi elles, la brevican (BCAN), une protéine du système nerveux central, et le GDF15 se distinguent par leurs liens avec des pathologies comme la démence, les accidents vasculaires cérébraux ou encore les troubles moteurs.

Les scientifiques ont par ailleurs observé que les concentrations de ces protéines varient avec l'âge biologique du cerveau de manière non linéaire, avec trois pics marqués à des âges clés : 57, 70 et 78 ans. "Ce type de fluctuations non linéaires suggère des transitions importantes dans la santé cérébrale à ces étapes spécifiques de la vie", peut-on lire dans un communiqué.

Vers des interventions ciblées contre les troubles neurodégénératifs

Ces découvertes ouvrent la voie à des approches préventives, selon l’étude. Identifier et surveiller ces protéines pourrait permettre des interventions précoces pour ralentir le vieillissement cérébral ou prévenir des troubles neurodégénératifs. Les chercheurs pointent toutefois des limites, les données provenant principalement de personnes d'origine européenne âgées. Des travaux supplémentaires sont nécessaires pour confirmer ces résultats dans d'autres populations et à des âges variés.