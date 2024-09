Le vieillissement cérébral mieux compris grâce à la musique de Bach

L'ESSENTIEL Les personnes âgées sont tout aussi capables que les jeunes de se souvenir de morceaux de musique, selon une nouvelle étude.

En revanche, ils n'utilisent pas les mêmes zones du cerveau pour identifier la musique.

Ils font davantage appel aux zones sensorielles du cerveau qu'à celles impliquées dans les processus de mémoire.

Les chercheurs de l’université d’Aarhus (Danemark) ont remarqué que les personnes âgées parviennent à se souvenir de morceaux de musique malgré le vieillissement cérébral, car certaines parties du cerveau travaillent davantage. Ils sont parvenus à mettre en évidence ce mécanisme compensatoire et à le cartographier grâce à la magnétoencéphalographie (enregistrement de l'activité magnétique du cerveau), des IRM et… la musique de Jean-Sébastien Bach.

Mémoire : le cerveau travaille différemment en vieillissant

Pour cette étude publiée dans la revue scientifique Communications Biology, 76 volontaires (39 ayant plus de 60 ans et 37 âgés de 18 à 25 ans) ont passé des scanners cérébraux tout en écoutant un morceau du compositeur allemand Jean-Sébastien Bach, qu'ils avaient entendu deux fois auparavant.

Cette expérience a démontré une différence d’organisation fonctionnelle du cerveau entre les jeunes participants et les seniors. En effet, lorsque les personnes âgées écoutaient une musique familière, les zones sensorielles de leur cerveau devenaient très actives, tandis que les régions responsables de la fonction de la mémoire étaient moins actives.

"Cela suggère que les zones sensorielles des cerveaux plus âgés travaillent plus dur pour compenser la réponse réduite des zones généralement impliquées dans les processus de mémoire", explique le professeur Leonardo Bonetti du Center for Music in the Brain, qui fait partie du département de médecine clinique de l'Université d'Aarhus.

Ces changements dans la fonctionnalité cérébrale n'étaient pas forcément liés à une maladie ou à un dysfonctionnement. "Le vieillissement ne signifie pas seulement avoir un cerveau en déclin, mais aussi avoir un cerveau qui s'adapte aux défis et compense les mécanismes qui deviennent moins efficaces", ajoute l’expert.

Autre élément découvert par les scanners : quand les seniors écoutaient de la musique qu'ils n'avaient pas entendue auparavant, les parties essentielles du cerveau impliquées dans les processus de mémoire réagissaient moins que chez les jeunes. En revanche, l'activité dans les régions sensorielles restait inchangée.

"Le groupe plus âgé ne montre tout simplement pas les mêmes réponses cérébrales lorsqu'il entend de nouvelles variations que le groupe des jeunes. Cela peut aider à expliquer le mécanisme qui rend difficile pour les personnes âgées de faire face aux changements en général", précise Leonardo Bonetti.

Mémoire et musique : pourquoi avoir utilisé du Bach ?

L’utilisation des morceaux de Jean-Sébastien Bach n’est pas un hasard ou liée aux goûts musicaux des chercheurs. La musique du compositeur allemand présente un atout de taille lors de recherches sur la mémoire, selon eux. Elle est très facile à retenir, car "elle combine de fortes harmonies et une structure hiérarchique claire, qui est répétée à plusieurs reprises, en particulier dans le Prélude en ut mineur (de son cycle Le Clavier bien tempéré, NDLR) pour lequel les chercheurs ont créé une version simplifiée et contrôlée”.

"Dans la recherche sur la mémoire, la musique est souvent meilleure que, par exemple, les chiffres ou le texte, car elle est intuitivement mémorable. Cela nous permet de découvrir plus facilement comment le cerveau traite l'information au fil du temps. Par conséquent, la musique est un excellent outil pour comprendre comment le cerveau change sa fonction pour soutenir la mémoire à mesure que nous vieillissons", conclut Leonardo Bonetti dans un communiqué.