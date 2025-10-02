Sécurité sociale : les inégalités d’accès aux soins persistent

La sécurité sociale fête ses 80 ans. À sa création, en octobre 1945, elle a pour but de "garantir à chacun qu’en toutes circonstances il disposera des moyens nécessaires pour assurer sa subsistance et celle de sa famille dans des conditions décentes". Un objectif atteint seulement en partie selon le rapport 2025 de l’Observatoire de l’accès aux droits et aux soins, publié par Médecins du Monde. L’association constate que les inégalités persistent en matière de santé.

Accès aux soins : des inégalités et des retards dans les soins

"Cela nous concerne toutes et tous : en France, les dépassements d’honoraires ont doublé en 20 ans, les déserts médicaux gagnent du terrain et l’accès aux soins est restreint pour les plus précaires, explique Yannick Le Bihan, directeur des opérations France de Médecins du Monde. Plus d’un tiers des personnes que nous voyons dans nos centres arrivent trop tard pour se soigner, parfois avec des pathologies aggravées. C’est inadmissible : la santé est un droit fondamental et ne doit pas représenter une variable d’ajustement budgétaire."

Au cours de l’année 2024, plus de 15.000 personnes se sont rendues dans l’un des 14 centres Médecins du Monde présents en France. La quasi-totalité d’entre elles sont d’origine étrangère. "Près d’un quart des personnes sont à la rue ou en hébergement d’urgence", précise le rapport. Parmi les personnes reçues dans les centres, 4 sur 5 n’ont pas de droits ouverts auprès de l’Assurance Maladie alors qu’elles y ont droit. Or, les consultations médicales révèlent l’existence de problèmes de santé. "Plus d’un tiers présentaient un retard de recours aux soins, et trois patient·es sur cinq ont été diagnostiqué·es avec une pathologie chronique, alerte Dr Jean-François Corty, Président de Médecins du Monde. Ces constats rappellent une évidence : l’accès effectif à la protection maladie conditionne l’égalité face à la santé."

Médecins du monde demande couverture santé universelle

L’association appelle à créer une couverture santé universelle, sans reste à charge, qui rassemblerait les dispositifs existants aujourd’hui, dont l’aide médicale d’Etat (AME), la Protection universelle maladie et la Complémentaire santé solidaire. "Une telle réforme garantirait les mêmes droits pour toutes les personnes résidant en France et mettrait fin à un système dual, aujourd’hui partagé entre Assurance maladie obligatoire et organismes complémentaires, un modèle à la fois inefficace, coûteux et inégalitaire", indique-t-elle dans un communiqué.

Aide Médicale d’Etat : un dispositif destiné aux plus précaires

Selon le rapport, 9 personnes sur 10 sont éligibles à l’AME, mais n’ont pas recours au dispositif. Créée en 2000, elle a pour objectif de "permettre l'accès aux soins des personnes en situation irrégulière au regard de la réglementation française sur le séjour en France", indique l’Assurance Maladie. L’organisme établit deux critères d’attribution : le fait de résider en France depuis plus de trois mois et de ne pas dépasser un certain niveau de revenus. Pour la demander, il faut remplir un dossier, accompagné de pièces justificatives. Souvent critiquée pour son coût financier, l’aide médicale d’Etat ne représente que 0,5 % des dépenses annuelles de santé, selon un calcul de Philippe Batifoulier et Nader Nefzi, tous deux chercheurs en économie à l’université Sorbonne Paris Nord, paru dans The Conversation.