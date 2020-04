Coronavirus : comment se nourrir après une perte de goût et d'odorat?

L'ESSENTIEL La perte du goût et de l'odorat sont des symptômes assez fréquents de Covid-19

Il est possible de retrouver le goût en stimulant les papilles gustatives avec des ingrédients comme des épices ou des huiles végétales

Nous le savons depuis quelques semaines, la perte d'odorat (anosmie) et de goût (agueusie) sont des symptômes du Covid-19. De nombreux patients, surtout souffrant d'une forme légère à modérée, présentent ces signes bénins mais contraignants. Comment se nourrir lorsque l'on est démuni de ses papilles ?

Texture, cuisson, saveurs

En se concentrant sur la texture des aliments, affirme le journaliste Fabien Jannic-Cherbonnel dans un article paru sur Slate. Lui même victime d'agueusie et d'anosmie suite à une infection au Covid-19, il explique avoir “consommé beaucoup de chou-fleur, cru évidemment, et de thon en boîte”, notamment parce que “c'est dur, fondant et filandreux à la fois”.

D'autres testent les épices, les herbes, le chaud/froid. Le tout est de continuer à s'alimenter, car la perte de goût peut entraîner une perte d'appétit, alors que le corps a besoin de nutriments, vitamines et calories pour combattre le virus.

Il est commun de perdre le goût lorsque l'on suit un traitement, en cancérologie par exemple. Il est donc conseillé de booster ses papilles gustatives en parfumant ses plats avec des épices, du miel ou encore des huiles végétales. La Fondation contre le cancer a mis en ligne des recettes adaptées aux personnes ayant un “goût altéré”, comme la marinade de saumon au fenouil et agrumes, ou encore la roulade de volaille aux choux de Bruxelles, noix et pecorino. “Variez, conseille la Fondation. Que ce soit entre les repas, ou au cours d'un même repas : goût (sucré, salé), texture (doux, croquant), température (chaud, froid), mode de cuisson (poêle, four), etc.”

Manger des aliments mous ou liquides est parfois plus simple que de consommer des aliments durs lorsque l'on n'a pas de goût. Il est néanmoins essentiel de varier les aliments, même au cours d'un même repas. De même, gardez une bonne hygiène bucco-dentaire et évitez de fumer.

Quand revient le goût ?

Fort heureusement, le goût et l'odorat reviennent progressivement lorsqu'une personne guérit du Covid-19. Une étude menée par Jérôme Lechien de l'hôpital Foch, à Suresnes, et de Sven Saussez, de l'université de Mons (Belgique), démontre que 88% d'un échantillon de 417 patients Covid développant des symptômes légers à modérés souffrent d'une perte de goût et que 44% d'entre eux le retrouvent moins de deux semaines après la fin des symptômes principaux de la maladie.

“Je l'ai totalement retrouvé en à peu près dix jours, et ma femme a commencé à le retrouver au bout d'une semaine”, explique au Parisien Stéphane Gayet, infectiologue hygiéniste au CHU Strasbourg, contaminé par le virus. Alors, patience.