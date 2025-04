Cancer du col de l’utérus : il pourrait être éradiqué du Danemark d’ici à 2040

L'ESSENTIEL Le Danemark devrait avoir éradiqué le cancer du col de l'utérus d'ici à 2040.

Cet objectif est rendu possible grâce à l'adhésion au programme de vaccination contre le papillomavirus humain (HPV) et au dépistage.

Le taux de récurrence de ce cancer au Danemark est inférieur à 10 sur 100.000.

Aucune Danoise ne sera confrontée au cancer du col de l’utérus dans 15 ans, selon la Ligue danoise contre le cancer. L’association assure, en effet, dans un communiqué publié ce lundi 14 avril 2025 que la maladie devrait être éradiquée du pays européen grâce à à la forte adhésion de la population au programme de vaccination contre le papillomavirus humains (HPV).

"Ce sera la première fois qu’un type de cancer disparaît"

"Même avant 2040, si peu de femmes pourraient être touchées par la maladie qu'elle pourrait être considérée comme éliminée", s’est réjoui l'organisation. "Ce sera la première fois qu’un type de cancer disparaît", ajoute-t-elle.

Quels sont les éléments qui permettent à la Ligue contre le cancer danoise de dépeindre un avenir si prometteur ? Une étude publiée dans le Journal des Médecins danois révèle que le taux de récurrence de cette tumeur maligne est désormais inférieur à 10 sur 100.000. Or, pour que la maladie soit considérée comme éradiquée, selon les critères de l’Organisation mondiale de la Santé, le taux doit descendre en dessous de 4 sur 100.000.

Éradication du col de l’utérus : une couverture vaccinale très élevée

Le Danemark affiche un taux de vaccination contre le HPV, principale cause de la maladie, très élevé. 89 % des garçons et des filles de 12 ans du pays ont au moins une dose du vaccin. Si l’objectif des 90 % de jeunes vaccinés n'est pas encore tout à fait atteint, la couverture vaccinale est bien meilleure qu’en France. Selon les dernières estimations, seulement de 44,7 % chez les adolescentes et de 15,8 % des adolescents français de 16 ans avaient eu deux doses au 31 décembre 2023.

Pour mémoire, ce vaccin ne protège pas uniquement du cancer du col de l’utérus. Il réduit aussi les risques de tous les autres cancers HPV induits comme celui du pénis, de l’anus, ORL…

L’autre élément qui a considérablement fait baisser les cas du cancer du col de l’utérus sur le sol danois ces dernières années est le programme de dépistage. Comme en France, 60 % des femmes au Danemark y participent. Ce chiffre est encourageant, mais il reste inférieur au seuil de 70 % que l’Europe juge "acceptable".

Le Danemark n'est pas le seul pays à espérer pouvoir dire adieu à la maladie. La Suède a même une visée pour son éradication encore plus proche. Elle estime que la maladie aura disparu de ses hôpitaux en 2027.