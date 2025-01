Morsure de serpent : de nouvelles protéines conçues pour neutraliser le venin

L'ESSENTIEL Des chercheurs ont créé de nouvelles protéines qui neutralisent les toxines mortelles présentes dans le venin de serpent, avec l'aide de l'IA.

Testé sur des souris, l'antidote offrait un taux de survie de 80 à 100 %.

La méthode de création de nouvelles protéines via l'IA pourrait être utilisée pour mettre au point des médicaments pour d'autres maladies.

Entre 1,8 et 2,7 millions de personnes se font mordre par un serpent venimeux dans le monde chaque année, selon l’OMS. Ces incidents provoquent environ 100.000 décès, et trois fois plus d'invalidités permanentes, notamment la perte de membres.

Actuellement, pour tenter de sauver les victimes de ces animaux dangereux, les médecins s'appuient sur des antivenins dérivés du plasma de la bête. Toutefois, ce traitement est coûteux et peu efficace.

Des chercheurs de la faculté de médecine de l'université de Washington et de l’université technique du Danemark ont développé une nouvelle méthode pour lutter contre le venin de serpent. Avec l’aide de l'intelligence artificielles, ils ont conçu de nouvelles protéines qui se lient aux toxines des cobras mortels et les neutralisent.

Venin de serpent : un taux de survie entre 80 et 100 %

Pour cette étude présentée dans la revue Nature le 15 janvier 2025, les chercheurs se sont concentrés sur une protéine présente dans le venin de serpent, appelée toxine à trois doigts (Three Finger Toxin ; TFT). Cette dernière est souvent à l’origine de la faible réussite des antivenins actuels.

Les scientifiques ont utilisé l’IA pour générer des molécules capables de lutter contre les doses mortelles de toxines à trois doigts. Les tests menés sur des souris ont montré que les protéines, ainsi créées, offraient un taux de survie de 80 % à 100 %, selon la dose de venin injectée et la formule de la molécule créée.

L'équipe précise toutefois que ces nouvelles protéines, imaginées à l'aide de l’IA, viendront en soutien des antivenins traditionnels, et non en remplacement.

"Les nouvelles antitoxines conçues par ordinateur pourraient dans un premier temps devenir des compléments ou des agents fortifiants qui amélioreraient l’efficacité des traitements existants jusqu’à ce que des thérapies autonomes de nouvelle génération soient approuvées", précisent les auteurs dans un communiqué.

Antivenin et IA : une alternative plus sûre et moins coûteuse

Ces protéines antivenin, conçues avec l’aide des nouvelles technologies, vont simplifier et améliorer la prise en charge des morsures de serpent venimeux.

"Je pense que la conception de protéines contribuera à rendre les traitements contre les morsures de serpent plus accessibles aux personnes des pays en développement. Les antitoxines que nous avons créées sont faciles à détecter en utilisant uniquement des méthodes informatiques. Elles sont également peu coûteuses à produire et robustes lors des tests en laboratoire", souligne l’auteure principale de l’étude, Susana Vazquez.

De plus, cette nouvelle méthode de création de protéines pourrait aussi être utilisée dans d’autres domaines médicaux comme la conception de médicaments contre les infections virales. "Au-delà du traitement des morsures de serpent, la conception de protéines contribuera à simplifier la découverte de médicaments, en particulier dans les environnements aux ressources limitées. En réduisant les coûts et les besoins en ressources pour de nouveaux médicaments puissants, nous faisons des progrès considérables vers un avenir où chacun pourra obtenir les traitements qu’il mérite", conclut l’experte.