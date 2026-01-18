Diabète : notre microbiote cache-t-il la clé du contrôle glycémique ?

L'ESSENTIEL GLP-1 est une hormone qui participe au contrôle de la glycémie et au sentiment de satiété.

En stimulant la production de GLP-1, la bactérie intestinale Bacteroides vulgatus pourrait aider à réguler naturellement la glycémie.

Chez la souris, ce mécanisme naturel réduit également les envies de sucre.

La nature fait bien les choses ! Cette nouvelle étude, publiée dans la revue Nature Microbiology, en est une nouvelle preuve. Lors de leurs travaux, des chercheurs ont découvert qu’une bactérie intestinale courante, appelée Bacteroides vulgatus, pourrait aider à réguler la glycémie et à réduire l’envie de sucre en favorisant la production de glucagon-like peptide-1 (GLP-1).

GLP-1, une hormone qui contrôle la glycémie et réduit la faim

Le GLP-1 est une hormone qui a un rôle dans le contrôle de la glycémie et qui participe au sentiment de satiété. Certains médicaments contre le diabète de type 2, comme l’Ozempic, agissent justement comme cette hormone. En augmentant les niveaux de GLP-1, ces traitements permettent aussi, en plus de la régulation de la glycémie, de déclencher un signal de satiété qui ralentit la digestion et offre une sensation de satiété. C’est pour cette raison que l’Ozempic est aussi prescrit à certains patients atteints d’obésité pour les aider à perdre du poids.

Les bactéries de notre microbiote pourraient traiter le diabète de type 2

Mais, selon cette nouvelle étude, il y aurait un autre moyen d’arriver au même résultat, en utilisant une bactérie naturellement présente dans notre microbiote, appelée Bacteroides vulgatus. Lors d'expériences en laboratoire menées en laboratoire sur des souris, les scientifiques ont augmenté la quantité de cette bactérie intestinale. Résultats : les souris produisaient naturellement plus de GLP-1. Cette quantité augmentée a permis une meilleure régulation de leur taux de glycémie et réduit leurs envies de sucre. Néanmoins, avant d’envisager un traitement contre le diabète de type 2 chez l’Homme à base de la bactérie intestinale Bacteroides vulgatus, d’autres essais cliniques devront être menés. Leur but sera de confirmer son efficacité et l’absence d’effets secondaires.

En France, 92 % des personnes diabétiques sont atteintes d’un diabète de type 2, selon l'Institut national de la santé et de la recherche médicale (Inserm). Cette pathologie se caractérise par un taux de glycémie anormalement élevé, phénomène appelé l’hyperglycémie. À terme, les patients qui en sont atteints peuvent souffrir de complications graves, notamment cardiovasculaires. En plus des traitements médicamenteux, il est recommandé aux patients d’adopter une bonne hygiène de vie, reposant principalement sur l’activité physique, la perte de poids et une alimentation équilibrée.