Diabète et ménopause : y a-t-il un lien ?

L'ESSENTIEL La ménopause peut augmenter la résistance aux graisses et à l'insuline chez les femmes.

Toutefois, elle n'augmente pas le risque de développer un diabète, même si elle est précoce.

La hausse d'incidence de diabète observée chez les femmes ménopausées serait liée aux facteurs de risque cardiovasculaire.

La ménopause s’accompagne souvent d’une augmentation de la résistance aux graisses et à l’insuline, deux facteurs de risques du diabète. Les scientifiques ont voulu savoir si l’arrivée de la ménopause pouvait favoriser l’apparition du diabète chez les femmes.

Et bonne nouvelle, leur étude à grande échelle, publiée dans la revue Menopause, n’a révélé qu’un lien entre l’âge ou le type de ménopause et le développement du diabète.

Ni l’âge, ni le type de la ménopause joue de rôle dans le diabète

Pour évaluer l’impact de la ménopause sur les risques diabétiques, les chercheurs ont repris les dossiers de 147.000 femmes suivies pendant 14,5 ans. Elles avaient en moyenne 60 ans et 6 sur 10 souffraient de surpoids ou d’obésité. Près de 6.600 participantes souffraient de diabète. En analysant les données, l’équipe a remarqué que l'incidence du diabète est plus élevée chez les femmes ménopausées précocement (5,2 % contre 4,2 %). Toutefois, cette différence n'était plus significative après analyse des autres variantes personnelles "Ainsi, ni l'âge de la ménopause ni son type ne sont associés de manière indépendante à l'apparition du diabète", écrivent les auteurs dans leur communiqué.

L’étude a également révélé qu’une incidence plus élevée de diabète était observée chez les femmes présentant d'autres facteurs de risque. On peut citer le tabagisme (7,5 %), l'obésité (10,8 %), l'absence de consommation de légumes (6,8 %), la prise de médicaments contre le cholestérol (10,0 %) et une consommation élevée de sel ajouté (7,0 %).

Pour les chercheurs, les associations trompeuses faites jusqu'à présent entre le diabète et l’âge de la ménopause étaient liées à la présence de ces facteurs de confusion.

Pas de lien entre l’âge de la ménopause et le diabète : une nouvelle "rassurante"

"Les résultats de cette étude soulignent que, bien que les femmes ménopausées présentent un risque accru de diabète, cela ne semble pas être lié à l'âge de la ménopause ou encore si la ménopause survient naturellement ou à cause d'une intervention chirurgicale, mais plutôt aux facteurs de risque cardiovasculaires et de mode de vie", souligne la Dr. Stéphanie Faubion, directrice médicale de la Menopause Society. "C'est plutôt rassurant, car les facteurs de risque cardiovasculaire, tels que l'hypertension et l'hyperlipidémie, peuvent être contrôlées, et les facteurs liés au mode de vie, comme le tabagisme, l'alimentation et l'exercice, sont modifiables, alors que l'âge à la ménopause ne l'est pas", ajoute l'experte.