Diabète : tabagisme et vapotage augmentent le risque

L'ESSENTIEL Selon une nouvelle étude, le tabagisme et le vapotage augmentent significativement le risque de prédiabète et de diabète.

Le risque de développer un prédiabète était respectivement de 7 % et de 15 % pour le vapotage et le tabagisme.

Les personnes qui combinent cigarette et e-cigarette sont les plus exposées, avec une hausse de 28 % du risque.

Une raison de plus pour arrêter ! Selon une nouvelle étude, publiée dans la revue AJPM Focus, le tabagisme et le vapotage augmentent le risque de prédiabète et de diabète. Et encore plus pour ceux qui combinent les deux.

Vapoter et fumer augmente le risque de prédiabète de 28 %

“À l’heure où les cigarettes électroniques sont présentées comme une alternative 'plus sûre' au tabac, cela laisse penser qu’elles pourraient être un danger caché et contribuer insidieusement à des problèmes de santé à long terme tels que le prédiabète et le diabète, souligne Sulakshan Neupane, principale auteure de l’étude, dans un communiqué. Face à l’augmentation rapide de l’usage des cigarettes électroniques, il est essentiel de comprendre leurs effets plus larges sur la santé. Il ne s’agit plus seulement des poumons, mais de l’organisme tout entier et de la santé métabolique.”

Pour mesurer l’impact, les scientifiques ont analysé plus de 1,2 million de données issues d’une grande enquête américaine appelée Behavioral Risk Factor Surveillance System. Ils ont ainsi découvert que le risque de prédiabète était plus élevé chez les participants qui vapotent (+ 7 %) et qui fumaient des cigarettes (+ 15 %). Le pire était pour les personnes qui combinaient ces deux addictions. Chez eux, le risque de pré-diabète était de 28 % et celui de recevoir un diagnostic de diabète plus important de 7 à 9 %. "L’utilisation de la cigarette électronique à elle seule augmente la probabilité de prédiabète, et la double consommation représente un risque supplémentaire, insiste Sulakshan Neupane. Cette étude met en évidence le risque cumulatif potentiel lié à l’utilisation des deux types de produits.”

Des facteurs de risque du diabète combinés

Dans leur étude, les scientifiques ont identifié plusieurs facteurs qui, en association avec le tabagisme et/ou le vapotage, augmentent le risque de prédiabète ou de diabète. Il s’agit notamment du surpoids ou de l’obésité. D’autre part, ils ont observé que les personnes hispaniques, noires et asiatiques concernées par ces addictions étaient plus susceptibles de développer un prédiabète ou un diabète. Enfin, le niveau de revenu semblait aussi avoir un impact : les individus ayant de faibles ressources économiques présentaient 12 % de risque en plus.

"Les personnes aux revenus insuffisants subissent un stress important et ont tendance à fumer ou à consommer de l'alcool pour le réduire, ce qui accroît les facteurs de risque”, analyse Sulakshan Neupane. Seule bonne nouvelle de l’étude : l’activité physique réduit de 8 % le risque de prédiabète et de diabète chez les fumeurs. "Ces résultats ont des implications importantes pour les efforts de santé publique visant à réduire le tabagisme et à améliorer la prise en charge du diabète”, conclut Sulakshan Neupane.