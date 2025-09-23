Diabète de type 2 : ces aliments sont à éviter

L'ESSENTIEL La consommation d'aliments ultra-transformés est néfaste pour les patients souffrant de diabète de type 2 car elle entraine une augmentation de la glycémie.

Plus la quantité d'aliments ultra-transformés est importante dans l'alimentation, plus la régulation de la glycémie est mauvaise.

Les aliments ultra-transformés augmentent également le risque de maladies cardiovasculaires, d'obésité, de troubles du sommeil, d'anxiété, de dépression et également de mort précoce.

Sodas, céréales pour le petit-déjeuner, biscuits apéritifs : ce sont tous des produits ultra-transformés. Une étude, parue dans Journal of the Academy of Nutrition and Dietetics, montre qu’ils ne devraient pas être consommés par les patients atteints de diabète de type 2. Ceux-ci souffrent d’une perturbation de leur métabolisme, entrainant une augmentation de la glycémie. Selon l’Inserm, le diabète de type 2 concerne 90 % des diabétiques.

Diabète de type 2 : comment mesurer la glycémie

Des chercheurs de l’université du Texas à Austin ont cherché à mieux comprendre les liens entre la maladie et l’alimentation, en se penchant sur la consommation de produits ultra-transformés. "Il existe plusieurs manières d’observer et de mesurer une alimentation saine", explique Marissa Burgermaster, professeure adjointe de sciences nutritionnelles au sein de cette université. Avec son équipe, elle a fait le choix d’utiliser une donnée appelée HbA1c. "Tandis que la glycémie capillaire et la glycémie à jeun sont des instantanés de l'état glycémique, l'HbA1c permet, par un dosage sanguin, d'évaluer l'équilibre glycémique sur une plus longue période (environ deux à trois mois)", précise la Fédération Française des diabétiques.

Une consommation importante de produits ultra-transformés entraine un mauvais contrôle de la glycémie

Pour cette étude, les chercheurs ont utilisé les données de 273 adultes afro-américains souffrant d’un diabète de type 2. Chaque participant a fourni des informations sur son alimentation ainsi qu'un échantillon de sang pour mesurer l’HbA1c. "Nous avons constaté que plus la quantité d’aliments ultra-transformés était importante dans le régime alimentaire, et plus le contrôle de la glycémie était mauvais, expose Marissa Burgermaster. Quand la part des aliments non-transformés était plus importante dans le régime alimentaire d'une personne, sa glycémie était meilleure."

Dans le détail, les personnes dont le régime alimentaire contient 10 % d'aliments ultra-transformés en plus de la moyenne, avaient des niveaux d'Hba1c plus élevés de 0,28 point. À l’inverse, ceux dont l’alimentation était composée de 10 % d’aliments non-transformés de plus que la moyenne, avaient des niveaux d’HbA1c inférieurs de 0,30 point. "Le fait d'avoir un HbA1c en dessous de 7 est considéré comme idéal pour les personnes atteintes de diabète de type 2, et les personnes qui ont consommé, en moyenne, 18 % ou moins de leur poids total de nourriture en aliments ultra-transformés, étaient plus susceptibles de remplir cet objectif", précisent les auteurs.

Aliments ultra-transformés : comment les reconnaître ?

Les chercheurs rappellent que d'autres études ont montré que la consommation d’aliments ultra-transformés augmente le risque de maladies cardiovasculaires, d'obésité, de troubles du sommeil, d'anxiété, de dépression et de mort précoce. Les auteurs des travaux indiquent que la catégorie des aliments ultra-transformés intègre ceux qui sont trop riches en sucres ajoutés et en sodium ainsi que ceux qui contiennent des colorants, des arômes synthétiques, des émulsifiants, des édulcorants ou tout autre ingrédient artificiel.