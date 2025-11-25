Chien et humain : des comportements motivés par les mêmes gènes ?

L'ESSENTIEL Une étude britannique relie des gènes de golden retrievers à des traits comme la peur, l'agressivité ou la sociabilité.

Ces mêmes gènes sont associés à des émotions humaines telles que l'anxiété ou l'intelligence.

Cette découverte pourrait changer notre façon d'éduquer et soigner nos chiens.

Votre chien ne serait pas simplement capricieux s'il a peur des inconnus ou fuit l'aspirateur. Une étude menée par l’Université de Cambridge, au Royaume-Uni, révèle que certaines variations génétiques chez le golden retriever sont liées à des traits de comportement comme la peur, l’agressivité ou la capacité d’apprentissage. Plus surprenant encore : ces mêmes gènes sont également associés à des caractéristiques psychologiques chez les humains, telles que l’anxiété, la dépression ou la sensibilité. Cette découverte ouvre une nouvelle fenêtre sur le monde intérieur de nos chiens, et sur ce qui nous relie à eux.

Un pont génétique entre chien et humain

Dans le cadre de leurs travaux, publiés dans la revue Proceedings of the National Academy of Sciences, les chercheurs ont analysé le code génétique de 1.300 golden retrievers, en croisant les données biologiques avec les réponses d’un questionnaire comportemental rempli par les propriétaires.

Résultat : douze gènes associés au comportement canin sont également impliqués dans les émotions humaines. Le gène PTPN1, par exemple, est lié à l’agressivité entre chiens, mais aussi à la dépression et à l’intelligence chez l’Homme. Un autre gène, associé à la peur des autres chiens, est aussi impliqué dans notre tendance à ruminer un fait embarrassant ou à obtenir de bonnes performances scolaires.

"Les résultats sont frappants : ils montrent que les humains et les golden retrievers partagent des racines génétiques communes pour leurs comportements", résume le Dr Eleanor Raffan, autrice principale de l’étude, dans un communiqué.

Un outil pour mieux comprendre son chien

Les chercheurs insistent : ces traits génétiques ne déterminent pas un comportement précis, mais influencent la manière dont un chien régule ses émotions. Ainsi, un chien peureux face à un aspirateur en marche partage des marqueurs génétiques avec des humains plus irritables ou davantage sujets à l’anxiété. "Si votre golden retriever se cache quand la sonnette retentit, vous pourriez avoir davantage d’empathie en sachant qu’il est génétiquement prédisposé à la sensibilité et l’anxiété", ajoute la Dr Anna Morros-Nuevo, co-autrice des travaux.

Cette découverte pourrait, selon les chercheurs, guider la manière dont on dresse et entraîne nos amis à quatre pattes. Par exemple, le gène ROMO1, associé à la facilité d’apprentissage chez les chiens, est également lié à l’intelligence et la sensibilité émotionnelle humaine. Comprendre cette composante affective permettrait d’adapter les méthodes d’éducation des chiens. Les résultats de cette étude pourraient même influencer les traitements. Par exemple, un médicament anxiolytique pourrait convenir à un chien dont le gène est associé à la peur chronique.