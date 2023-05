Alzheimer : le sommeil profond peut atténuer les pertes de mémoire

L'ESSENTIEL Une étude a montré que le sommeil profond réduit les pertes de mémoire liée à la maladie d'Alzheimer.

Pour les chercheurs, le sommeil profond agit comme "un radeau de sauvetage qui maintient la mémoire à flot”.

Ils recommandent ainsi de veiller à avoir un sommeil de qualité et réparateur.

Les pertes de mémoire sont des symptômes particulièrement handicapants et perturbants pour les personnes touchées par la maladie d’Alzheimer. Le sommeil profond pourrait être un moyen de réduire leur fréquence et leur importance, selon une étude de l'Université de Californie (Berkeley) parue dans la revue BMC Medicine.

Sommeil profond : il protège la mémoire des malades d’Alzheimer

Les effets bénéfiques d’un bon sommeil dans la prévention de la maladie d’Alzheimer sont connus depuis des années. Toutefois, l’équipe a voulu déterminer plus précisément l’influence du sommeil profond, 3e stade du sommeil lent, après la transition éveil-sommeil et le sommeil léger.

Les chercheurs ont ainsi recruté 62 personnes âgées. Ils devaient dormir dans un laboratoire. Lorsqu’ils étaient dans les bras de Morphée, leurs ondes cérébrales étaient enregistrées avec un appareil d'électroencéphalographie (EEG). La quantité de dépôts de bêta-amyloïde (protéine augmentant les risques de la maladie d’Alzheimer) présente dans leur cerveau a également été mesuré. La moitié des participants avaient de grandes quantités de dépôts amyloïdes (marqueur d'un risque accru d'Alzheimer).

À leur réveil, les volontaires devaient effectuer un test de mémoire consistant à faire correspondre les noms à des visages. Les données montrent un effet protecteur du sommeil profond important chez les personnes à risque.

"Ceux qui ont de grandes quantités de dépôts de bêta-amyloïde dans leur cerveau qui ont aussi connu des niveaux de sommeil profond plus élevés, ont obtenu de meilleurs résultats au test de mémoire que ceux qui ont la même quantité de dépôts, mais qui ont dormi moins bien. Ce coup de pouce compensatoire était limité au groupe avec des dépôts amyloïdes", expliquent les scientifiques dans un communiqué.

Dans le groupe sans démence, le sommeil profond n'a eu aucun effet bénéfique sur la mémoire.

Alzheimer : un bon sommeil aide à lutter contre la maladie

Pour Matthew Walker, professeur de neurosciences et de psychologie à l'UC Berkeley et auteur principal de l'étude, le sommeil profond est semblable à "un radeau de sauvetage qui maintient la mémoire à flot” et l’empêche de couler à cause du “poids de la pathologie de la maladie d'Alzheimer".

"Il semble maintenant que le sommeil profond soit une nouvelle pièce manquante dans le puzzle explicatif de la réserve cognitive. C'est particulièrement excitant parce que nous pouvons faire quelque chose à ce sujet. Il existe des moyens d'améliorer le sommeil, même chez les personnes âgées", ajoute l’expert.

Pour avoir un sommeil de qualité, les chercheurs conseillent entre autres de :