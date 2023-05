Alzheimer : votre personnalité est-elle à risque ?

L'ESSENTIEL La maladie d'Alzheimer est une forme de démence caractérisée par des troubles cognitifs et des pertes de mémoire.

Plusieurs facteurs contribuent à son développement dont la personnalité.

Une étude américaine a révélé que les personnalités névrotiques et peu capables de conscience prédisent les pathologies associées à la démence.

De nombreuses questions subsistent encore sur la maladie d'Alzheimer et ses causes. Le risque de développer la pathologie est lié à plusieurs facteurs. Des chercheurs de la faculté de médecine de l'Université de Floride ont découvert que la personnalité est l'un des facteurs de risque. Ils ont publié leurs découvertes dans Biological Psychiatry.

Certains traits de personnalité sont en cause

Pour examiner l'impact de la personnalité sur le risque de maladie d'Alzheimer, plusieurs études ont été analysées par les chercheurs. Au total, la composition de l'échantillon représentait plus de 3.000 participants. Les scientifiques se sont penchés sur deux traits de personnalité : le névrotisme et la conscience.

Le premier fait référence à une prédisposition aux émotions négatives, à l'anxiété et aux sautes d'humeur, et le second à la capacité à être responsable, organisé et prudent. Les chercheurs américains ont découvert des niveaux plus élevés de protéines amyloïdes et tau, qui sont responsables des plaques caractéristiques de la maladie d'Alzheimer, chez les patients qui présentaient, lors des tests, de faibles scores de conscience et des scores élevés de névrotisme. Ces associations entre le névrotisme et les protéines liées à la maladie d'Alzheimer étaient particulièrement prononcées chez les personnes sans déficience cognitive.

Prévenir les maladies neurodégénératives

"Cette étude montre que même avant la démence clinique, la personnalité prédit l'accumulation de pathologies associées à la démence", a expliqué Antonio Terracciano, professeur de gériatrie à la faculté de médecine de l'Université de Floride. Selon lui, la personnalité peut aider à prévenir la maladie d'Alzheimer ainsi que d’autres maladies neurologiques. "Une telle protection contre la neuropathologie peut provenir d'une différence dans les émotions et les comportements des gens, a-t-il précisé. Des recherches antérieures ont montré qu'un faible névrotisme aide à gérer le stress et réduit le risque de troubles courants de la santé mentale. De même, un niveau élevé de conscience est systématiquement lié à des modes de vie sains, comme l'activité physique." Au fil du temps, les traits de personnalité dits plus "adaptatifs" peuvent aider à soutenir les fonctions métaboliques et immunologiques, et en conséquence prévenir ou ralentir le processus de neurodégénérescence.