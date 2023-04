Alzheimer : la stimulation des neurones pourrait aider à soigner la maladie

L'ESSENTIEL La stimulation des neurones produits dans l’hippocampe, à l’âge adulte, pourrait améliorer les fonctions cognitives des personnes atteintes d’Alzheimer.

Les scientifiques ont utilisé une technique de stimulation appelée optogénétique.

À terme, ils espèrent pouvoir développer de nouveaux traitements.

Diminution des fonctions cognitives, troubles de la mémoire, de l'exécution de gestes simples, de l'orientation dans le temps et l'espace… Ces symptômes de la maladie d’Alzheimer sont dus à la dégénérescence des neurones liée à la formation de plaques amyloïdes. Ces dernières empêchent, entre autres, les neurones de bien fonctionner. Actuellement, il n’existe pas de traitement curatif pour cette pathologie. Cependant, des chercheurs ont peut-être trouvé une nouvelle piste.

Alzheimer : les nouveaux neurones de l’hippocampe stimulés

Dans une étude publiée dans la revue Cell, les scientifiques expliquent que la stimulation cérébrale des nouveaux neurones, ceux qui sont produits à l’âge adulte dans l’hippocampe, pourrait aider à restaurer les fonctions cognitives réduites par la maladie. C’est du moins ce qu’ils ont observé lors de leurs essais cliniques sur des souris.

La neurogenèse est la création de nouveaux neurones dans l’hippocampe, une région du cerveau très impliquée dans l'apprentissage et la mémoire. C’est ce phénomène que les scientifiques ont étudié. “Nous avons été surpris de constater que l'activation d'une petite population de nouveaux neurones nés à l'âge adulte était suffisante pour [améliorer significativement] les fonctions cérébrales”, explique Juan Song, auteur principal de l’étude.

Pour activer les neurones et stimuler le noyau suprammamillaire (SuM) situé dans l’hippocampe, les chercheurs ont utilisé une technique de stimulation cérébrale profonde appelée optogénétique. Selon l'Institut national de la santé et de la recherche médicale (Inserm), elle consiste à “introduire dans une cellule un gène qui code pour une protéine photosensible, laquelle va s'activer lorsqu'on l'éclaire avec une lumière spécifique.” Ainsi, ils l'ont utilisé pour stimuler le SuM et améliorer la neurogenèse hippocampique adulte (AHN) chez des souris atteintes de la maladie d'Alzheimer.

La méthode semble booster la production et la qualité des neurones des patients

De précédents travaux avaient déjà montré que la stimulation du SuM pouvait augmenter la production de nouveaux neurones et améliorer leurs qualités chez des souris adultes normales. Dans cette nouvelle étude, les scientifiques ont donc montré que cela pouvait aussi être le cas chez des souris atteintes de la maladie d’Alzheimer.

En parallèle, les chercheurs ont aussi observé qu’il fallait une amélioration à plusieurs niveaux des nouveaux neurones - notamment de leur nombre, de leurs propriétés et de leur l'activité - pour observer des progrès du comportement significatifs.

"Il était frappant de constater que l'amélioration à plusieurs niveaux d'un si petit nombre de nouveaux neurones nés à l'âge adulte apportait une contribution fonctionnelle aussi profonde au cerveau malade des animaux, indique Juan Song. Nous avons également été surpris de constater que l'activation des neurones améliorés par stimulation favorisait aussi le processus qui peut potentiellement éliminer les plaques."

À l’avenir, les scientifiques comptent s’appuyer sur ces travaux pour peut-être développer de nouveaux traitements.

En France, 1,2 million de personnes sont atteintes de la maladie d’Alzheimer, selon l’Assurance-maladie.