Alzheimer : une nouvelle forme d'oméga-3 pourrait prévenir le déclin visuel

L'ESSENTIEL L’acide docosahexaénoïque (DHA) est normalement concentré dans la rétine. Une carence est associée à une perte de vision.

Des scientifiques ont élaboré une nouvelle forme d’acide lysophospholipide de DHA pour prévenir une baisse de la vue liée à la maladie d’Alzheimer.

Chez des souris nourries avec des compléments alimentaires de LPC-DHA, une amélioration de 96 % de la teneur en DHA dans la rétine a été observée.

Chez une personne ayant des yeux en bonne santé, l’acide docosahexaénoïque (DHA) est concentré dans la rétine, où il contribue à maintenir les photorécepteurs, à savoir les cellules qui convertissent la lumière en signaux envoyés au cerveau. Si une carence en DHA se présente dans la rétine, une perte de vision peut survenir.

Le DHA ne peut pas passer de la circulation sanguine à la rétine

"Les personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer, ainsi que celles souffrant de diabète, de rétinite pigmentaire, de dégénérescence maculaire liée à l'âge (DMLA) et de troubles peroxysomaux, présentent souvent des taux anormalement bas de DHA dans la rétine, ce qui entraîne fréquemment des déficiences visuelles", ont indiqué des scientifiques de l'université de l'Illinois à Chicago (États-Unis) dans un communiqué.

Si l'augmentation de la teneur en acide docosahexaénoïque, qui se présente sous une forme appelée "triacylglycérol (TAG)", peut contribuer à prévenir une baisse de la vue, elle s'est avérée difficile avec les compléments alimentaires actuellement disponibles. Selon les chercheurs, pour qu'un complément alimentaire apporte du DHA à la rétine, le DHA doit d'abord être absorbé de l'intestin vers la circulation sanguine, puis passer de la circulation sanguine à la rétine.

"Il n'a pas été possible jusqu'à présent d'augmenter la quantité de DHA dans la rétine à des doses cliniquement réalisables en raison de la spécificité de la barrière hémato-rétinienne qui est incompatible avec la spécificité de la barrière intestinale", a déclaré Sugasini Dhavamani, professeur de l'université de l'Illinois, lors du congrès annuel de l'American Society for Biochemistry and Molecular Biology, qui s’est tenu du 25 au 28 mars à Seattle.

Oméga-3 : une amélioration de 96 % de la teneur en DHA dans la rétine

Face à ce constat, l’équipe a décidé de créer une nouvelle forme d’acide lysophospholipide de DHA, ou "LPC-DHA", pour prévenir une baisse de la vue liée à la maladie d’Alzheimer, au diabète ou encore à la dégénérescence maculaire liée à l'âge. Dans le cadre d’une étude, les auteurs ont testé leur nouveau complément alimentaire sur des souris. Ces dernières ont été élevées pour présenter des processus similaires à ceux que l'on trouve dans la maladie d'Alzheimer à un stade précoce.

Après six mois, les rongeurs nourris quotidiennement au LPC-DHA (avec une dose qui équivaut à environ 250 à 500 milligrammes d'acides gras oméga-3 par jour chez les êtres humains) présentaient une amélioration de 96 % de la teneur en DHA dans la rétine, ainsi qu'une structure et une fonction rétiniennes préservées. D’après les scientifiques, les compléments alimentaires de LPC-DHA pourraient aider à prévenir le déclin de la fonction visuelle lié à la maladie d'Alzheimer. Cette approche "surmonte à la fois les barrières intestinale et sanguine-rétinienne et améliore la fonction rétinienne", a ajouté l’équipe.