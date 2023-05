Sommeil : même à des niveaux modérés, le bruit des avions perturbe vos nuits

L'ESSENTIEL Les habitants exposés au bruit des avions à des niveaux aussi faibles que 45 dB voyaient leur risque de dormir moins de 7 heures par nuit augmenter de 23 %.

Le bruit d'un chuchotement est estimé à 30 dB, celui entendu à la bibliothèque à 40 dB et celui d'une conversation normale à la maison à 50 dB.

Les opérations de fret n’ayant cessé d'augmenter au cours des deux dernières décennies "ont tendance à utiliser des avions plus grands, plus anciens, plus chargés et donc plus bruyants, qui volent souvent pendant la nuit."

En France, les restrictions de vols de nuit dans les aéroports varient d’une plateforme à une autre. Par exemple, à Paris-Orly, les départs sont interdits entre 23h15 et 6h15 et les arrivées entre 23h30 et 6h30. Selon le site Vie Publique, à Beauvais-Tillé, un couvre-feu s’applique entre minuit et 5 heures, et à Bâle-Mulhouse, entre minuit et 5 heures pour les arrivées et entre minuit et 6 heures pour les départs. Problème : le fait d’être exposé au bruit des avions, même modéré, peut nuire au sommeil.

Sommeil : les adultes ont besoin de dormir 7 à 9 heures par nuit

"Le sommeil est essentiel à la santé et au bien-être en général, y compris au fonctionnement physique et mental. Un sommeil insuffisant peut accroître les risques de maladies cardiovasculaires, de dépression, de diabète, de cancer et de nombreux autres problèmes de santé. Les professionnels de la santé affirment que la plupart des adultes ont besoin de sept à neuf heures de sommeil chaque nuit pour fonctionner sainement", ont indiqué des chercheurs du Boston University School of Public Health (États-Unis) dans un communiqué.

Dans le cadre d’une étude, l’équipe a examiné l'exposition au bruit des avions et les troubles du sommeil déclarés par plus de 35.226 infirmiers vivant autour de 90 aéroports américains. Tous les cinq ans, de 1995 à 2015, elle se concentrait sur deux mesures : une estimation nocturne qui évalue le bruit des avions lorsque les habitants dorment et une estimation jour-nuit qui mesure le niveau de bruit moyen sur une période de 24 heures et applique un ajustement de 10 décibels (dB) pour le bruit généré par les avions la nuit, lorsque le bruit de fond est faible.

L’exposition au bruit des avions est associée à une courte durée de sommeil

Selon les résultats, la probabilité de dormir moins de sept heures augmentait au fur et à mesure que l'exposition au bruit des avions augmentait. "L'exposition au bruit des avions supérieure ou égale à 45 dB était associée à un risque accru de 23 % d’une courte durée du sommeil, mais n'était pas associée à une mauvaise qualité du sommeil", peut-on lire dans les résultats, publiés dans la revue Environmental Health Perspectives. Les auteurs ont rappelé que le bruit d'un chuchotement est de 30 dB, celui entendu à la bibliothèque de 40 dB et celui d'une conversation normale à la maison de 50 dB.

"Les opérations de fret utilisent des avions plus bruyants" qui volent souvent la nuit

"Il y avait un signal relativement fort entre le bruit des avions et les deux aspects du sommeil perturbé à proximité des aéroports de fret. Il est probable que cette histoire ne s'arrête pas là, car les opérations de fret ont tendance à utiliser des avions plus grands, plus anciens, plus chargés et donc plus bruyants, qui volent souvent pendant les heures de la nuit. En outre, la quantité de fret expédié par voie aérienne n'a cessé d'augmenter au cours des deux dernières décennies, peut-être en raison de l'essor du commerce en ligne. Si cette tendance se poursuit, le bruit des avions pourrait avoir des répercussions sur un plus grand nombre de personnes", a averti Matthew Bozigar, auteur de l'étude.