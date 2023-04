Sommeil : les «gummies» pour dormir seraient un danger pour la santé ?

L'ESSENTIEL Les "gummies", censés faciliter l’endormissement, contiennent des quantités potentiellement dangereuses de mélatonine et de CBD.

Chez les enfants, leur consommation peut causer une somnolence, des maux de tête, une agitation et une augmentation de l'énurésie ou de la miction le soir.

Aux États-Unis, l’ingestion de ces produits chez les enfants de moins de 5 ans a été associée à 4.097 hospitalisations, 287 admissions dans des unités de soins intensifs et deux décès.

Ils sont vendus sans ordonnance. Les "gummies" sont des complémentaires alimentaires qui contiennent de la mélatonine. Pour rappel, cette hormone synthétisée dans notre cerveau facilite l’endormissement. Aux États-Unis, l’utilisation de ces produits chez les jeunes a augmenté pendant la pandémie. "Les appels reçus par les centres antipoison américains concernant l’ingestion de mélatonine chez les enfants de moins de 5 ans ont augmenté de 530 % entre 2012 et 2021 et ont été associés à 27.795 visites aux urgences et aux cliniques, 4.097 hospitalisations, 287 admissions dans des unités de soins intensifs et deux décès", ont alerté des chercheurs de l’université du Mississippi (États-Unis).

Sommeil : la composition de 25 "gummies" passée au crible

Dans une récente étude, les scientifiques se sont intéressés à la composition de ces compléments alimentaires qui sont censés aider à dormir. En septembre dernier, l’équipe a sélectionné 25 produits étiquetés comme étant des "gummies" contenant de la mélatonine dans la base de données la plus complète sur les compléments alimentaires vendus aux États-Unis. "Nous avons choisi les gummies plutôt que d'autres produits parce que nous pensions que les parents choisiraient des produits comestibles à donner à leurs enfants", a expliqué, au CNN, Pieter Cohen, auteur des travaux.

Après les avoir achetés, les chercheurs ont envoyé les produits à un laboratoire externe afin qu’il les examine. Dans le détail, les gummies "ont été reconstituées dans du méthanol et un mélange aqueux d'acétonitrile et de méthanol, puis analysées pour déterminer la présence et la quantité de mélatonine, de CBD et de sérotonine".

Des doses très élevées de mélatonine et de CBD dans les "gummies"

Selon les résultats, publiés dans la revue JAMA Network, un produit ne contenait pas de mélatonine mais renfermait 31,3 mg de CBD. Dans les gummies contenant de la mélatonine, la quantité réelle de cette molécule variait de 74 % à 347 % en plus de ce qui était indiqué sur l'étiquette. "88 % des produits étaient étiquetés de manière inexacte et 12 % contenaient une quantité de mélatonine ne dépassant pas 10 % de ce qui était indiqué sur l'étiquette. Dans les gummies contenant du CBD, la quantité réelle variait de 104 % à 118 %", peut-on lire dans les recherches. Quant à la sérotonine, elle n'a été détectée dans aucun complément alimentaire.

Mélatonine : quels sont les effets secondaires chez les enfants ?

Les auteurs signalent que l’administration d'une quantité faible de mélatonine (0,1 mg à 0,3 mg) chez les jeunes peut augmenter les concentrations plasmatiques durant la nuit. Des doses élevées de mélatonine peuvent provoquer une somnolence, des maux de tête, une agitation et une augmentation de l'énurésie ou de la miction le soir. D’après le National Center for Complementary and Integrative Health, ces produits peuvent affecter le développement hormonal, "y compris la puberté, les cycles menstruels et la surproduction de l'hormone prolactine."