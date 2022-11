Antibiotiques : comment réduire leur impact sur notre microbiote

L'ESSENTIEL Les probiotiques sont présentés comme un traitement pour une vaste gamme de conditions, de l'obésité aux problèmes de santé mentale.

L'une de leurs utilisations répandues consiste à reconstituer le microbiote intestinal après une cure d'antibiotiques.

Cette nouvelle revue d’étude est une preuve solide pour confirmer qu'ils sont réellement efficaces dans ce but.

Des millions d'antibiotiques sont prescrits chaque année. Bien qu'ils puissent être incroyablement efficaces pour traiter les infections bactériennes, les antibiotiques ne ciblent généralement pas uniquement les bactéries qui les causent. Ils tuent également les bactéries inoffensives qui vivent dans notre intestin et nous aident à rester en bonne santé, ce qu’on appelle le microbiote intestinal.

Les antibiotiques ont des effets secondaires importants sur la santé intestinale

Il est prouvé que la perturbation de la composition de ce dernier peut durer jusqu'à deux ans après un traitement antibiotique. Or, maintenir une diversité élevée et une grande variété de bactéries dans les intestins est essentiel pour rester en bonne santé. Des symptômes gastro-intestinaux tels que la diarrhée et les ballonnements sont également des effets secondaires courants de l'utilisation d'antibiotiques.

Dans une nouvelle revue d’études publiée dans le Journal of Medical Microbiology, des chercheurs issus de différentes universités texanes et mexicaines ont analysé 29 études antérieures réalisées ces sept dernières années. Elles avaient démontré que la prise de probiotiques pouvait réduire les effets secondaires gastro-intestinaux des antibiotiques, mais il y a eu un débat sur la question de savoir si la prescription de probiotiques en parallèle de la prise d’antibiotiques pouvait également préserver la diversité et la composition des bactéries dans l'intestin. En conséquence, certains professionnels de santé hésitent à recommander des probiotiques aux côtés d'antibiotiques de peur de modifier davantage l'équilibre délicat du microbiote du patient.

Microbiote : les probiotiques protègent et restaurent la diversité des bactéries

Les auteurs de ces recherches viennent mettre fin au débat : oui, selon eux, la prise de probiotiques avec des antibiotiques peut prévenir ou atténuer certains changements provoqués par les antibiotiques dans le microbiote. Les probiotiques peuvent également aider à protéger la diversité des espèces et même à restaurer les populations de certaines bactéries bénéfiques telles que Faecalibacterium prausnitzii, une bactérie qui réduit l'inflammation et favorise une barrière intestinale saine.

"Lorsque les participants prennent des antibiotiques, nous constatons plusieurs changements constants chez certaines espèces bactériennes. Mais lorsque le traitement était combiné avec des probiotiques, la majorité de ces changements étaient moins prononcés et certains d'entre eux étaient complètement stoppés", a déclaré la Dr Elisa Marroquin, professeure adjointe à la Texas Christian University et co-autrice de l'article, dans un communiqué. Elle conclut : "Compte tenu des données humaines disponibles jusqu'à présent, il ne semble pas y avoir de raison de refuser une prescription de probiotiques lorsque des antibiotiques sont prescrits."