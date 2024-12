Après l’effort, l’eau chaude serait meilleure que l’eau froide

L'ESSENTIEL Les performances physiques sont meilleures chez les athlètes qui prennent un bain chaud.

En revanche, le froid soulage l’inflammation, le gonflement et la fatigue associés à l’exercice.

Les personnes qui ont plusieurs entraînements dans une journée devraient privilégier le chaud.

Après le sport, vaut-il mieux du chaud ou du froid ? Habituellement, on recommande plutôt du frais - voire même un bain glacé - aux athlètes pour une meilleure récupération… Mais une nouvelle étude vient contredire cette théorie.

L’eau chaude meilleure que la froide

D’après les auteurs, l'immersion dans l'eau chaude est meilleure que l'eau froide pour maintenir les performances physiques. Leurs travaux ont été présentés lors d’une conférence organisée par l’American Physiological Society en Pennsylvanie, aux États-Unis, en novembre dernier,

Pour parvenir à ce résultat, les scientifiques ont étudié un groupe de jeunes sportifs amateurs. Tous les participants étaient des hommes. Ceux-ci ont dû faire 50 minutes de course, par intervalles, à haute intensité. Ensuite, certains ont dû s’immerger dans un bain d'eau froide (15 °C), d’autres dans un bain d'eau chaude (40 °C) ou encore s'asseoir sans s'immerger dans l'eau.

Une heure après l'entraînement et l'immersion, les scientifiques ont mesuré différentes choses :

- La hauteur des sauts des participants

- Les taux - et les éventuels changements - d’une enzyme (créatine kinase) et d’une protéine (myoglobine) qui peuvent indiquer des lésions musculaires

- Le niveau de courbatures de chacun, auto évalué par les participants

Le froid améliore les performances physiques

Résultats : la hauteur des sauts était plus élevée chez les participants ayant pris un bain chaud que froid ; il n'y avait pas de différences significatives des niveaux de créatine kinase et de myoglobine ; l’eau froide a davantage soulagé l’inflammation, le gonflement et la fatigue associés à l’exercice.

"Bien que l’immersion dans l’eau froide après l’exercice soit courante sur le terrain de sport, le refroidissement n’a pas toujours un effet positif sur la capacité d’exercice, souligne Mamoru Tsuyuki, premier auteur de l’étude, dans un communiqué. L’immersion dans l’eau chaude après l’exercice favorise la récupération de la puissance musculaire par rapport à l’immersion dans l’eau froide après l’exercice. Ces conclusions seront utiles aux personnes qui effectuent plusieurs séances d’exercice ou de compétition au cours d’une même journée."