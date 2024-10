Jouets : l’Anses met en garde contre ceux contenant des LED

L'ESSENTIEL Selon l’Anses, le volet actualisé en 2020 de la norme européenne sur la sécurité oculaire des jouets "ne permet pas de garantir le respect des valeurs limites assurant la protection des yeux des enfants."

En effet, sur 19 jouets contenant des LED, 8 n’auraient pas pu être mis sur le marché avec la version 2005 de la norme, contre un seul avec celle de 2020.

Compte tenu des enjeux sanitaires associés à l’exposition des enfants à des niveaux trop élevés de lumière bleue, l’autorité sanitaire recommande d’examiner de nouveau et de modifier le protocole révisé.

Tablette, ordinateur, téléphone… Les écrans ne sont pas les seuls à émettre de la lumière bleue. En effet, certains jouets, comme les peluches, les toupies ou encore les camions, contiennent des LED en diffusent. Ainsi, les enfants utilisant ces objets sont exposés à la lumière bleue, qui n’est pas sans risque sur la santé. En effet, dans des rapports publiés en 2010 et 2019, l’Agence nationale de sécurité sanitaire (Anses) avait signalé qu’une exposition répétée pouvait provoquer des dommages à la rétine. En outre, en cas d’utilisation le soir et la nuit, elle peut perturber les rythmes biologiques, dont le sommeil, des tout-petits "dont les yeux ne filtrent pas totalement la lumière bleue".

Jouets lumineux pour enfants : des erreurs pouvant conduire à "dépasser les valeurs limites d’exposition"

Pour rappel, la sécurité des jouets électriques est actuellement vérifiée à l’aide d’une norme européenne qui a été actualisée en 2020. Ce protocole a été examiné de manière approfondie par l’Anses, à la demande des ministères en charge de la santé et de l’économie et des finances. Dans un avis, paru le 1er octobre, l’autorité sanitaire révèle que ce volet actualisé comporte plusieurs erreurs portant sur la pertinence des scénarios d’exposition, le calcul de la luminance et la conversion des flux énergétiques en intensité. "Celles-ci peuvent conduire des jouets déclarés conformes à dépasser les valeurs limites d’exposition, définies pour prévenir les risques associés à la lumière bleue."

Sécurité oculaire : la version de la norme de 2005 est plus protectrice que celle de 2020

Dans le cadre d’une analyse plus poussée, l’Anses a fait des tests sur un échantillon de 19 LED contenues dans des jouets disponibles sur le marché. Selon les résultats, huit des jouets examinés n’auraient pas pu être mis sur le marché avec la version 2005 de la norme, à cause du dépassement des exigences de sécurité, contre un seul avec celle de 2020. Conclusion : "le respect de la nouvelle version de la norme ne permet donc pas de garantir les exigences de sécurité oculaires pour prévenir tout risque pour les yeux des enfants". Face aux résultats inquiétants de l’expertise, l’agence recommande de suspendre l’application du protocole actualisé de la norme relatif à la sécurité oculaire, de revenir provisoirement à la version de 2005 et d’engager rapidement sa révision.