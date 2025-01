Comment booster naturellement son collagène ?

L'ESSENTIEL Le collagène est une protéine “essentielle” qui soutient la structure de la peau, des os, des articulations et des tissus.

Une baisse de collagène avec l'âge peut entraîner des rides, des douleurs articulaires et une diminution de la souplesse de la peau.

Pour stimuler la production de collagène, il convient de consommer des aliments riches en protéines, vitamine C, zinc et cuivre.

Le collagène est une protéine essentielle, omniprésente dans notre corps. Elle constitue le ciment des muscles, des os, des tendons, de la peau et même des organes internes. D’après les spécialistes de la Cleveland Clinic, il s’agit tout simplement de la protéine la plus abondante de notre organisme.

Pourtant, avec le temps, nos réserves de collagène diminuent. À partir de 25 ans, la production commence à ralentir, et les premiers signes se font sentir : rides et perte d’élasticité de la peau, raideurs articulaires et tendons moins souples, réduction de la masse musculaire et troubles digestifs liés à l’amincissement de la paroi intestinale.

Mais cette dégradation n’est pas une fatalité, il est possible de stimuler naturellement la production de collagène. Et si nécessaire, des compléments alimentaires bien choisis peuvent aussi venir à la rescousse.

Comment stimuler la production de collagène ?

Pour maximiser ses niveaux de collagène, tout commence dans l’assiette.

« En dehors du vieillissement, une mauvaise alimentation est la principale cause de carence en collagène », explique la Dre Elizabeth Bradley, directrice médicale du Centre de médecine fonctionnelle de la Cleveland Clinic.

Voici quelques conseils pratiques pour intégrer des aliments riches en nutriments essentiels.

Le Bouillon d’Os : Un Véritable Élixir

Pour les amateurs de solutions naturelles, le bouillon d’os est une véritable pépite. Cette préparation, obtenue en faisant mijoter des os de poulet, de bœuf ou de poisson pendant de longues heures, libère le collagène contenu dans les tissus conjonctifs.

Comment le consommer ? Vous pouvez le boire tel quel ou l’utiliser comme base pour des soupes et ragoûts.

Précaution importante : privilégiez des os d’animaux biologiques pour éviter les pesticides et contaminants.

Protéines, Vitamines et Minéraux : Les Piliers du Collagène

La production de collagène dépend de nombreux nutriments :

Protéines : viandes (bœuf et agneau), poulet, poisson, œufs, haricots et produits laitiers.

Vitamine C : agrumes (pamplemousse et oranges), poivrons rouges et verts, tomates, brocoli, chou frisé et choux de bruxelles.

Zinc et Cuivre : viandes, fruits de mer (huîtres et crevettes), noix, graines et céréales complètes.

Faut-il opter pour des compléments ?

Si une alimentation équilibrée est idéale, il est parfois difficile d’apporter au corps tout ce dont il a besoin, notamment avec l’âge. Les compléments alimentaires, et en particulier les peptides de collagène hydrolysé, peuvent alors être une solution intéressante.

Une revue scientifique citée par la Cleveland Clinic suggère que les suppléments de collagène oral pourraient améliorer l’élasticité de la peau et accélérer la cicatrisation des plaies.

Ces compléments se présentent souvent sous forme de poudre au goût neutre, facile à mélanger dans des boissons ou des soupes. Consultez un médecin avant de prendre des suppléments

Quid des crèmes au collagène ?

Les crèmes contenant du collagène promettent monts et merveilles, mais leur efficacité reste limitée. Ces produits forment principalement une barrière protectrice sur la peau, réduisant la perte d’eau et protégeant contre les agressions extérieures.

Cependant, selon la Dr Bradley, ces crèmes ne remplacent pas une alimentation équilibrée et une bonne protection solaire.

Le collagène est sans conteste un atout pour notre corps. Mais avant d’investir dans des produits ou compléments, il est primordial de réfléchir à ses besoins réels. Une alimentation saine, riche en nutriments, reste la meilleure option pour maintenir des niveaux optimaux de collagène.

Comme le rappelle la Cleveland Clinic : « Votre peau est le reflet de votre santé intérieure. Nourrir vos réserves de collagène globalement profitera à votre corps tout entier. »