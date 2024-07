Valve à base de collagène : «Il nous fallait une membrane mécaniquement forte pour réparer le cœur des enfants»

Pourquoi Docteur : Pourriez-vous nous expliquer ce qu'est le collagène et sa fonction dans notre corps ?

Fabien Kawecki : Le collagène est une protéine que l'on retrouve dans la quasi-totalité des tissus qui nous composent, et c'est ce qui leur donne la force mécanique. Cela permet de soutenir ces derniers ainsi que les organes qu’ils vont constituer.

Pourquoi avoir pensé au collagène pour créer une valve ?

Actuellement en clinique, pour réparer les valves, nous utilisons des membranes qui sont, soit des membranes synthétiques, soit des membranes dites "biologiques" qui sont issues d'animaux et traitées chimiquement. Il nous fallait une membrane mécaniquement forte pour réparer le cœur des enfants, notamment les valves. Nous avons pensé à utiliser des feuillets complètement biologiques produits par des cellules en culture qui sécrètent leur propre collagène naturellement formé et qui est humain.

Un feuillet mécaniquement fort et résistant pour pouvoir subir les millions de cycles de battements que subit une valve au cours de la vie d'un patient

Comment est-ce compatible avec des valves pulmonaires ?

En termes de morphologie, nous allons avoir un aspect relativement similaire avec, à peu près, la même épaisseur qu'une valve native. Il va y avoir certaines différences structurelles au niveau de la composition protéique entre le feuillet que nous produisons et la valve native. Mais aujourd'hui ce que l'on cherche surtout à avoir, c'est un feuillet mécaniquement fort et résistant pour pouvoir subir les millions de cycles de battements que subit une valve au cours de la vie d'un patient.

Pourriez-vous nous rappeler la fonction des valves pulmonaires ?

La fonction des valves est d'assurer le sens de circulation du sang et de prévenir le retour sanguin notamment au niveau de la valve pulmonaire que nous avons traitée dans le contexte de réparation de tétralogie de Fallot. Elle va prévenir le retour du sang qui va en direction des poumons depuis le ventricule droit. Si cette valve est défaillante, nous allons avoir une surcharge au niveau du ventricule qui va venir se dilater ce qui risque de créer des arythmies et potentiellement la mort subite de l’enfant. II faut assurer cette fonction de valve pour prévenir tout cela.

L’opération peut se faire dès la naissance ?

Les enfants qui sont opérés pour une tétralogie de Fallot ont généralement 6 mois. Nous attendons que ces enfants atteignent un certain poids et un certain âge pour pouvoir être opérés et être capables de résister à ce type de chirurgie qui est une chirurgie très lourde.

L’utilisation d’un matériau biologique capable de croître tel que le nôtre va créer un véritable changement dans le domaine de la chirurgie cardiovasculaire pédiatrique

En quoi est-ce que cela pourrait changer la donne dans le traitement des maladies cardiaques pédiatriques ?

Aujourd'hui, comme je le disais, les matériaux que l'on utilise pour ces chirurgies sont soit synthétiques soit traités chimiquement. Donc une fois implantés, il va y avoir une réaction au corps étranger qui conduira à une réaction inflammatoire chronique. Cela peut entraîner des complications thromboemboliques. Par ailleurs, ces matériaux ne grandissent pas avec le patient. L’utilisation d’un matériau biologique capable de croître tel que le nôtre va créer un véritable changement dans le domaine de la chirurgie cardiovasculaire pédiatrique.

Comment procédez-vous au prélèvement de collagène ?

Le collagène, nous le faisons produire dans des flacons de culture par des cellules de la peau. Ces cellules peuvent être obtenues soit à partir de donneur ou à partir du patient lui-même.